全球商品：IGC下调2015/16全球玉米产量预估，因干旱或使中国南非减产

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透伦敦11月19日 - 国际谷物理事会(IGC)周四将2015/16年度的全球玉米产量预估下调300万吨，至9.67亿吨，以反映出中国、埃塞俄比亚和南非因干旱造成的减产。
IGC称，虽然美国玉米产量预估上调，但也不及上述下调的幅度。
IGC将中国产量预估下调700万吨，至2.2亿吨，不过仍高于上作物季的2.156亿吨。
中国东北部分玉米种植区遭遇干旱，影响了今年的产量。
埃塞俄比亚的玉米产量预估由此前的650万吨下调至580万吨，南非的产量预估由1,250万吨下调至1,150万吨。
IGC将美国的产量预估由前次的3.423亿吨上调至3.468亿吨。
2015/16年的全球小麦产量预估为7.26亿吨，与上月的预估不变。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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