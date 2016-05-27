IGC上调2016/17年全球小麦和玉米产量预估

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦5月26日 - 国际谷物理事会(IGC)周四上调2016/17年度的全球小麦和玉米产量预估。
“2016/17年谷物生产前景持续好转，产量可能创史上第二高，”IGC在月度报告中称。
IGC预计2016/17年度全球小麦产量为7.22亿吨，高于之前预计的7.17亿吨，但低于前作物季7.36亿吨的纪录高位。
上修预估是因俄罗斯、美国和法国收成前景改善，抵消了摩洛哥收成前景恶化的影响，摩洛哥遭遇了30年来最严重的旱情。
该机构预计2016/17年玉米产量为10.03亿吨，高于前次预测的9.98亿吨和前作物季的9.71亿吨。
IGC预计该年度全球大豆产量为3.20亿吨，此前预测为3.19亿吨，前季为3.14亿吨。(完)
(编译 王丽鑫；审校 于春红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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