IGC上调2016/17年全球小麦和玉米产量预估

路透伦敦5月26日 - 国际谷物理事会(IGC)周四上调2016/17年度的全球小麦和玉米产量预估。

“2016/17年谷物生产前景持续好转，产量可能创史上第二高，”IGC在月度报告中称。

IGC预计2016/17年度全球小麦产量为7.22亿吨，高于之前预计的7.17亿吨，但低于前作物季7.36亿吨的纪录高位。

上修预估是因俄罗斯、美国和法国收成前景改善，抵消了摩洛哥收成前景恶化的影响，摩洛哥遭遇了30年来最严重的旱情。

该机构预计2016/17年玉米产量为10.03亿吨，高于前次预测的9.98亿吨和前作物季的9.71亿吨。

IGC预计该年度全球大豆产量为3.20亿吨，此前预测为3.19亿吨，前季为3.14亿吨。(完)