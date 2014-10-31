全球农业：IGC上调2014/15年度全球小麦和玉米产量预估

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透伦敦10月30日 - 国际谷物理事会(IGC)周四将2014/15年度全球小麦产量预估上调100万吨，至创纪录的7.18亿吨，并表示全球需求预计将非常强劲地增长。
IGC在月报中称，2015/16年度冬季作物播种进度良好，总种植面积料将较上年同期增加1%。
“全球需求预计将非常强劲地增长，因食品、饲料和工业消费增长高于平均水平，”IGC称。
“整体消费量预计将达创纪录的7.1亿吨，较9月预估高出100万吨，且较上年同期增加2%。”
IGC表示，受八个主要出口国的增长带动，期末库存料创四年高位。
欧盟期末库存预计将增长近一倍。
IGC还预计，全球玉米产量将达9.8亿吨，较9月预期增加600万吨，但仍低于上个作物季创下的9.83亿吨纪录高位。
“虽然进一步上调美国和欧盟产量预估，但全球产量预计仍将略低于去年创下的纪录高位，因中国和南美产量或将下滑，”IGC称。
“全球供应似乎良好，尤其是主要出口国，期末库存预期为1987/88年度以来最高。”
IGC指出，消费量预计将升至纪录新高。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。