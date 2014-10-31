全球农业：IGC上调2014/15年度全球小麦和玉米产量预估

路透伦敦10月30日 - 国际谷物理事会(IGC)周四将2014/15年度全球小麦产量预估上调100万吨，至创纪录的7.18亿吨，并表示全球需求预计将非常强劲地增长。

IGC在月报中称，2015/16年度冬季作物播种进度良好，总种植面积料将较上年同期增加1%。

“全球需求预计将非常强劲地增长，因食品、饲料和工业消费增长高于平均水平，”IGC称。

“整体消费量预计将达创纪录的7.1亿吨，较9月预估高出100万吨，且较上年同期增加2%。”

IGC表示，受八个主要出口国的增长带动，期末库存料创四年高位。

欧盟期末库存预计将增长近一倍。

IGC还预计，全球玉米产量将达9.8亿吨，较9月预期增加600万吨，但仍低于上个作物季创下的9.83亿吨纪录高位。

“虽然进一步上调美国和欧盟产量预估，但全球产量预计仍将略低于去年创下的纪录高位，因中国和南美产量或将下滑，”IGC称。

“全球供应似乎良好，尤其是主要出口国，期末库存预期为1987/88年度以来最高。”