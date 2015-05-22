专访：哈萨克斯坦拟提高肉类出口 目标投向中国市场

路透阿斯塔纳5月21日 （记者 Raushan Nurshayeva） - 哈萨克斯坦农业部长Asylzhan Mamytbekov接受采访时称，该国计划成为肉类出口国，并且已将目标投向巨大的中国市场。

哈萨克斯坦是中亚最大的粮食出口国。

“我们的目标不是将重点放在粮食方面，而是以好价钱出售粮食并且赚取不错的利润，”Mamytbekov对路透说。

从粮食向饲料作物逐渐转变，可协助发展养牛业，同时提振肉类出口收入。

Mamytbekov称，该国计划在2016年将肉类出口从去年的1.23万吨提高到6万吨。去年该国主要出口牛肉，基本上都出口到中国和俄罗斯。

“我们可向中国出口牛肉，中国的牛肉消费可是每日每时都在增长。即使五年或七年前他们不进口肉类，但如今他们的进口量却达到30万吨。”他说。“多大的市场啊！”

Mamytbekov称,该国虽在设法提高肉类出口，但相关机构不会动用“行政资源”，迫使农户放弃种植粮食。

“我们不会施压，也不会禁止种植粮食，”他说。“我们只是提供种植其它作物的机会，向种植其它作物提供刺激和补贴。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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