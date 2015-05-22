专访：哈萨克斯坦拟提高肉类出口 目标投向中国市场

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透阿斯塔纳5月21日 （记者 Raushan Nurshayeva） - 哈萨克斯坦农业部长Asylzhan Mamytbekov接受采访时称，该国计划成为肉类出口国，并且已将目标投向巨大的中国市场。
哈萨克斯坦是中亚最大的粮食出口国。
“我们的目标不是将重点放在粮食方面，而是以好价钱出售粮食并且赚取不错的利润，”Mamytbekov对路透说。
从粮食向饲料作物逐渐转变，可协助发展养牛业，同时提振肉类出口收入。
Mamytbekov称，该国计划在2016年将肉类出口从去年的1.23万吨提高到6万吨。去年该国主要出口牛肉，基本上都出口到中国和俄罗斯。
“我们可向中国出口牛肉，中国的牛肉消费可是每日每时都在增长。即使五年或七年前他们不进口肉类，但如今他们的进口量却达到30万吨。”他说。“多大的市场啊！”
Mamytbekov称,该国虽在设法提高肉类出口，但相关机构不会动用“行政资源”，迫使农户放弃种植粮食。
“我们不会施压，也不会禁止种植粮食，”他说。“我们只是提供种植其它作物的机会，向种植其它作物提供刺激和补贴。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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