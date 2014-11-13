俄罗斯正在就向中国出口粮食进行磋商--报导

德意志银行第一季净利增长143% 得益于债券交易营收跳增
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。
路透莫斯科11月12日 - 国际文传电讯社（Interfax）援引俄罗斯农业部长费奥多罗夫（Nikolai Fyodorov）报导称，俄罗斯正在就可能向中国出口粮食进行磋商。
中国承诺加强对粮食进口的控制，以努力削减供应过剩。
“我们关于向中国出口俄罗斯粮食的磋商已经处于结尾阶段，”费奥多罗夫对记者称。他还称，这一磋商过程可能需要数月时间。
费奥多罗夫称，俄罗斯冬季粮食作物的平均种植情况不错。这消除了秋季多雨引发的相关担忧。
“地区情况不同，有些地区的种植面积情况很好，有些则恶化，但整体情况还不错，”费奥多罗夫称。
今年俄罗斯冬季粮食作物种植面积增加200万公顷至1,660万公顷。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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