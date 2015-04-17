乌克兰今年拟向中国供应350万吨粮食--报导

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透基辅4月16日 - 乌克兰Interfax周四援引乌克兰国家粮食公司GPZKU执行长Valery Tomilenko的话称，按照2012年签署的一项贷款换粮食协议，该公司2015年计划向中国供应至少350万吨粮食。
“（按照该合同），我们计划今年供应逾350万吨（粮食）。总体上，合同规定每个市场年度供应500万吨（粮食），”Tomilenko说。他没有透露计划供应的粮食类型。
两名中国行业消息人士本月称，今年到目前为止，中国已经从乌克兰订购了大约200万吨玉米，远超过早些时候的预测值60万吨。
乌克兰粮食供应的一半将在6月至8月期间抵达中国。
乌克兰一位官员上月称，该国的目标是让今年对中国的玉米出口量较2014年近100万吨的出口量提高一倍。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数