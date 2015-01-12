路透专访：乌克兰不拟限制谷物出口，并预计2015年收成良好--农业部长

Pavlenko表示，由于情况类似，今年乌克兰的作物收成可能跟去年一样好。

目前乌克兰2014年谷物总产量的最终数字还没有出炉，但该国农业部称可能达到6,400万吨。

**中国**

Pavlenko称，乌克兰国有谷物公司GPZKU已经履行了向中国提供100万吨玉米的合同，尽管受政治动荡影响，产量短缺。

业内人士上个月表示，乌克兰难以履行10月同中国签订的合同，违约数量可能达到合同规模的20%。

“合同的履行曾面临威胁。有11艘船货可能没办法交付...但我们后来能够履行合同，船货已经发出。到1月13日，我们预计将收到合同已经履行的确认信息。”Pavlenko表示。

上述合同是GPZKU与中国成套工程有限公司签署的贷款换粮食协议的一部分。Pavlenko称，乌克兰希望今年向中国成套出售更多粮食。(完)