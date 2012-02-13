格莱美奖揭晓 阿黛尔成最大赢家

灵歌天后阿黛尔周日凭借六项提名全部获奖成为本年度格莱美颁奖礼的最大赢家。现年23岁的她成为本届格莱美颁奖礼的主角，她去年因声带手术息唱，颁奖礼之夜才复出演唱，带来的一曲《Rolling In The Deep》赢得全场起立鼓掌。格莱美同时向周六突然去世的歌星惠特妮·休斯顿致敬。路透