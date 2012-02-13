格莱美奖揭晓 阿黛尔成最大赢家

2月12日灵歌天后阿黛尔展示其捧获的六项格莱美奖殊荣。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透洛杉矶2月12日电---灵歌天后阿黛尔（Adele）周日凭借六项提名全部获奖成为本年度格莱美颁奖礼的最大赢家。

格莱美在为阿黛尔欢呼的同时，也向周六突然去世的歌星惠特妮·休斯顿（Whitney Houston）致敬，一些艺术家发表演讲并演唱歌曲，缅怀休斯顿。主办方还向休斯顿的家人、朋友和歌迷祈祷。

现年23岁的阿黛尔成为本届格莱美颁奖礼的主角，她去年因声带手术息唱，颁奖礼之夜才复出演唱，带来的一曲《Rolling In The Deep》赢得全场起立鼓掌。

阿黛尔包揽年度最佳专辑专辑、制作和歌曲三大音乐最高奖项，同时还斩获最佳流行单人表演、流行歌手、和最佳短片音乐录影带奖项。

她发表获奖感言时说：“非常感谢你们。这真是不可思议。我要向录制《Rolling In The Deep》的每一位制作人员说声谢谢……因为我知道这是一部神奇的制作，”她笑容满面并竖起了大拇指。

摇滚乐队Foo Fighters是本届格莱美的另外一大赢家，凭借《Walk》摘得最佳摇滚表演奖在内的五个奖项。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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