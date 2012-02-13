格莱美奖揭晓 阿黛尔成最大赢家

灵歌天后阿黛尔周日凭借六项提名全部获奖成为本年度格莱美颁奖礼的最大赢家。格莱美在为阿黛尔欢呼的同时，也向周六突然去世的歌星惠特妮·休斯顿致敬，一些艺术家发表演讲并演唱歌曲，缅怀休斯顿。主办方还向休斯顿的家人、朋友和歌迷祈祷。路透