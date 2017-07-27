图表新闻：央行量化宽松结束在即 发达经济体明年净发债料由负转正

路透伦敦7月27日 - 央行缩减对世界经济的资金挹注，可能导致明年主要经济体主权债发行在四年来首次多过需求。

这也将扩大可购买债券的范围，推高借贷成本。

由于经济形势更趋光明，美国联邦储备委员会(美联储)已经表示，今年将开始削减债券持有量，预计欧洲央行明年也将开始缩减规模达2.3万亿欧元的购债刺激计划。

这一前景意味着，美国、欧元区和日本扣除央行购债后的主权债净发行规模可能在2018年由负转正，为2014年以来首次。

美联储、欧洲央行、英国央行和日本央行在过去八年里买进将近15万亿美元债券，约相当于美国经济总量的四分之三。

由于购买超过政府的债券发行，过去几年的净供应一直为负，从而帮助抑制了债券收益率。

资产管理公司贝莱德(Blackrock)的计算结果显示，若把央行购买量下降的因素考虑在内，美国、日本和欧元区的主权债净发行量将转为正值。

图表：reut.rs/2ePLdZQ

分析师表示，即使是欧洲央行购买债券的数量仅略有降低，也意味着市场要消化的供应量要多得多--这种前景还没有被纳入价格考量。

“如果欧洲央行扭头走开，而美联储也为资产负债表瘦身，那么大概在明年第三季度，我们可能就会看到全球央行的资产总规模开始下降，”摩根资产管理全球债券机会基金(Global Bond Opportunities Fund)联席经理Iain Stealey表示。

“这将是我们自金融危机以来首次看到这种情况。”(完)