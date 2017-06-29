图表新闻：欧美经济与央行政策角力之下 美元涨势是否已结束？

路透伦敦6月28日 - 如果主要央行官员就汇率问题发表的看法可以作为判断依据，那么欧洲央行总裁德拉吉周二的讲话或许标志着，美元自1970年代以来的第三波大涨已提前结束。

巴克莱、德意志银行与高盛在2014年带头预测，美国利率上升以及欧洲经济疲弱，将推动美元兑欧元在十几年来首次达到平价。

然而，德拉吉的讲话强化了对欧元区货币政策将逐渐收紧的预期，再加上市场对美联储的加息承诺缺乏信心，激励欧元本周跳涨2%，促使部分人士认为美元涨势已完结。

巴克莱和德银长期以来均看多美元，但在最近几天这一立场有所松动。

“经济表现与货币政策存在分歧的前景达到顶峰，而这种前景此前一直推动美元上涨，”巴克莱宏观研究团队上周四在报告中称。

“认为美元即将下行...似乎还为时尚早。但鉴于我们的多数指标显示美元已经大幅被高估(约15%)，中期风险主要偏向下档，”他们补充称。

许多分析师早就认为，美元去年就接近上涨终点，当时外界对美国总统特朗普有关提振支出和经济增长的承诺感到欢欣鼓舞，激发了最后一波上涨行情。

对特朗普落实承诺的信心消退，加上医保议案在国会遇阻，已经导致美元兑欧元从1月触及的长期高位1.03美元下滑0.1美元。

美元兑其他一些新兴货币走强，使得美元指数维持升势。

但如果本周的走势标志着涨势结束，这次24%的升幅将远不及1978-1985年和1995-2002年升势的涨幅，这两个时期美元的涨幅分别达到53%和34%。

美元五年走势： tmsnrt.rs/2sSNXKA

布雷顿森林体系以来美元涨势： tmsnrt.rs/2tr3Jhd

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