图表新闻：“脆弱五国”不再脆弱 新兴市场资金缺口收窄

路透伦敦7月24日 - 全球利率在上升，但投资者的回应却是在今年向新兴市场注入1,000亿美元。

理由？新兴市场“脆弱五国”2013年抛售背后巨大的国际收支赤字现已不再是问题。

2013年中期关于美国可能削减宽松货币政策的暗示，引发全球市场“缩减恐慌”。印尼、巴西、印度、土耳其和南非这五个新兴经济体，因为依赖外国资本来填补融资缺口，所以受创最为严重。

“脆弱五国”当时的经常帐赤字占到国内生产总值(GDP)的3%以上，印度、土耳其和南非更是达到5%甚至更多。

国际收支平衡危机构成真正风险，在美国做出削减暗示后，“脆弱五国”本币及股市大跌10-20%。

自那以来经济成长放缓，汇率走弱和经济改革已削减了经常帐赤字，一些情况下甚至到达了2013年水准的四分之一。所有这一切意味着外汇需求减少：

由此而产生的结果是，今年以来新兴股市和债市是表现最好的资产类别。( tmsnrt.rs/2sHqcF2 )

“这是削减恐慌以来新兴市场基本面最重大的一项改善，经常帐正回到2005年以来的水平，”高盛全球外汇及新兴市场策略联席主管Kamakshya Trivedi称。

“我们所有的研究均显示，这是新兴市场表现出韧性的一个重大原因；新兴市场已吸收了近期无数的冲击，无论是特朗普恐慌，还是过去一个月核心利率的快速变化，”Trivedi称。

他指的是去年11月特朗普当选总统后引发的市场抛盘，以及近期德国和美国公债收益率涨至数月高位。

脆弱五国图表：tmsnrt.rs/2eHaPrP

根据瑞银数据所制成的图表，不含中国在内的19大新兴经济体目前显示经常帐盈余约1.5%，而2013年时还是赤字超过0.5%。

另一份汇丰研究显示，就算将汇率贬值及成长放缓纳入考量，经常帐盈余仍相当于GDP的近1%，2013年时则是呈显小幅度赤字。

汇丰表示，在其分析的18个国家当中，有12个国家的经常帐较2013年明显改善，仅有三个国家恶化。

部分国家仍令投资人感到担心，哥伦比亚原本不在脆弱五国名单之内，但其经常帐赤字相当于GDP之比已经扩大至4%；土耳其的经常帐与GDP之笔仍超过4%，因扩大经济成长的政治压力导致其无法像其他新兴市场那样缩小融资缺口。

“我们认为，与其他新兴市场不同的是，没有多少迹象显示土耳其里拉面对外部冲击时的脆弱性下降，”摩根士丹利分析师团队表示。

各新兴市场的经常帐状况：tmsnrt.rs/2gWgATj

(完)