图表新闻：脱欧进程正式开始 英国经济释出喜忧参半讯号

路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)正式启动了退出欧盟的程序，英国经济是否做好了准备？信号喜忧参半。

2016年英国经济增长颇具韧性，令有关去年6月退欧公投后经济将迅速遭受严重冲击的预测落空。

近期有迹象表明，出口商正从英镑贬值和全球经济回暖中受益。

但通常是英国经济增长主要推动力的消费者似乎变得更为谨慎。

以下为英国经济最为重要的指标概述及图表。

**总体经济增长**

英国经济2016年增长1.8%，在七国集团(G7)中仅低于德国。就季度增长情况来看，英国经济去年第四季度加速增长，促使英国央行上调了对2017年第一季增长的预期。英国央行和政府官方预算预测机构均预计英国经济今年增长2.0%。路透调查的分析师预计英国经济今年增长1.6%。

多数英国央行决策者预期2017年经济增长将放缓，不过在3月召开的议息会议上各委员对经济预估展现出“不同程度的信心”。当时有一位委员投票赞成升息，有部分委员表示也许会跟进。

图表--英国经济季度增长情况： tmsnrt.rs/2eeJAlm

**通胀呈上行态势**

由于英镑自退欧公投以来大幅贬值以及全球油价上涨，英国通胀率快速上升。2月份通胀率升至2.3%，英国央行预计明年上半年通胀率将在2.8%触顶，超过其2%的目标水准。很多民间分析师称，通胀率将会突破3%。

图表--英国通胀率开始上升：tmsnrt.rs/2e52HBm

**薪资增长步履蹒跚**

金融危机之后的许多年里，英国民众的薪资增长都被攀升的物价吃掉了，而2015年通胀率下降至零所带来的短暂喘息，看来也很快就要结束。最近的数据显示，经通胀调整的薪资增速创下2014年10月以来最慢。英国央行预计，2017年薪资将增长3%，高于最近的2.2%。不过，英国央行的预测向来都被证明过度乐观。

图表--英国实质薪资增长赶不上通胀：reut.rs/2nuYWbI

**消费者感受到痛苦**

几乎所有预测人士都没有料到，英国民众在公投退欧之后仍不减消费力道，使得经济得以顶住了公投结果的初步震撼。但如今情况似乎正在改变。英国截至2月三个月的零售销售录得近七年最大降幅，尽管2月出现增长。

周三公布的数据显示，截至2月的三个月消费者信贷增长8.7%，为2015年7月来最低。

不过，消费者信心仍然强劲，房价也在继续上涨，显现出喜忧参杂的经济信号。

图表--英国零售销售接连下滑：reut.rs/2mQh1xR

**出口可以弥补缺口吗？**

出口业因英镑贬值及欧美市场复苏而受到提振。2016年底时，净贸易罕见地为经济增长做出正面贡献。截至1月为止的三个月中，商品出口额创下10年来最大增幅。但是，英国退欧后的局面仍为一大问号。英国把控制移民的重要性置于欧盟单一市场准入之上，然而英国出口有半数是销往欧盟市场。

图表--英国商品出口额大增：reut.rs/2nv8Zxd

(完)