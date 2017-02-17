图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月17日 - 根据一项艾略特波浪理论的技术分析，要想投资英国10年期公债，投资者或很快将得支付代价。
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
不过收益率呈负值的看法并非共识。
在去年6月退欧公投后，英镑大幅贬值料将造成通胀率窜升，在此背景下，市场价格反应出英国央行未来两年将加息的预期。
接受路透调查的分析师预测，到2017年底英国10年期公债收益率将攀升至1.60%，而一些分析师甚至预测可能会最高达到2.10%的水平。目前英国10年期公债收益率报在1.30%左右。
“市场上有一种特有的经济倾向，总是希望认为收益率会上升而经济将表现良好，”Loughney说。
“我试图藉助技术面加以研究，排除经济数据的影响；由此观之，英国债券收益率很有可能跌破前波低点，甚至陷入负值领域。”
尽管AllianceBernstein预测英国10年期收益率未来一年将维持在当前水准附近，但该基金仍因技术面前景而略微加码该期公债。
Loughney根据他对2008年以来的走势分析指称，收益率在2018年底前可能跌至正0.7%至负0.1%之间。依据1990年以来中长期走势的分析，他认为收益率可能低见负0.9%。浏览图表，请点选：(reut.rs/2kNiy5S reut.rs/2lP4r4h)
Loughney表示，他曾采用同样的艾略特波浪理论，预测到德国公债收益率将跌至负值领域，较2016年6月实际发生提前了几年。
1990-2017年艾略特波浪图表：{reut.rs/2kNiy5S) 2008-2017年艾略特波浪图表：{reut.rs/2lP4r4h) (完)
(编译 王洋/龚芳; 审校 张明钧/刘秀红)
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