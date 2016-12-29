图表新闻：中国债务负担不断加重 是否正在滋生新的危机？

中国继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资 将有序扩大开放--商务部
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透12月29日 - 路透图表团队制作的交互式指南，可以帮助您了解中国债务问题的重要方面，包括家庭债务上升、房地产泡沫风险和企业债增长。(tmsnrt.rs/2hMAvzX)
问题始于2009年，中国在全球金融危机期间推出了6,000亿美元的经济刺激计划，催生出一波国企借贷热潮，到今天看已俨然成为负担。
今年中国债务规模相当于国内生产总值(GDP)的250%以上，其中多数为国有企业所借，国企身上背负任务，要通过举债为基础设施项目融资，进而刺激需求。今年稍早时，中国经济增速面临达不到6.5-7.0%目标的危险，政府再次鼓励刺激性支出并加大借款规模。
一些分析师认为，那些像中国一样快速积累了债务的其他国家，举债后很快就面临了金融危机，而实际上，国际清算银行(BIS)称，三年内中国银行业可能将面临危机。
今年中国家庭债务负担已触及纪录高位，相当于国内生产总值(GDP)的逾40%，尽管相较于其他许多国家这一水平不高，但因今年房地产繁荣而不断攀升的家庭债务，可能最终大幅削弱消费者需求。
较大的忧虑来自公司债，主要受国企借贷影响，公司债已涨至相当于GDP的169%。随着中国经济成长放缓，这些企业获利下滑，它们偿还债务的金融空间减少。
但一些分析师不太担心中国的坏帐，这不仅是因为中国有相当于GDP约50%的宠大家庭储蓄，而且多数是由国家举债，在国内持有。(完)
(编译 李爽/于春红; 审校 郑茵/艾茂林)
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。