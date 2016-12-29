图表新闻：中国债务负担不断加重 是否正在滋生新的危机？

问题始于2009年，中国在全球金融危机期间推出了6,000亿美元的经济刺激计划，催生出一波国企借贷热潮，到今天看已俨然成为负担。

今年中国债务规模相当于国内生产总值(GDP)的250%以上，其中多数为国有企业所借，国企身上背负任务，要通过举债为基础设施项目融资，进而刺激需求。今年稍早时，中国经济增速面临达不到6.5-7.0%目标的危险，政府再次鼓励刺激性支出并加大借款规模。

一些分析师认为，那些像中国一样快速积累了债务的其他国家，举债后很快就面临了金融危机，而实际上，国际清算银行(BIS)称，三年内中国银行业可能将面临危机。

今年中国家庭债务负担已触及纪录高位，相当于国内生产总值(GDP)的逾40%，尽管相较于其他许多国家这一水平不高，但因今年房地产繁荣而不断攀升的家庭债务，可能最终大幅削弱消费者需求。

较大的忧虑来自公司债，主要受国企借贷影响，公司债已涨至相当于GDP的169%。随着中国经济成长放缓，这些企业获利下滑，它们偿还债务的金融空间减少。

但一些分析师不太担心中国的坏帐，这不仅是因为中国有相当于GDP约50%的宠大家庭储蓄，而且多数是由国家举债，在国内持有。(完)