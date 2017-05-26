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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 10:38 BJT

金属期市：伦铜仍接近三周高点，受印尼Grasberg矿供应疑虑支撑

路透墨尔本5月26日 - 伦敦期铜周五徘徊在三周高点附近，全球最大铜矿之一印尼Grasberg矿场再现供应疑虑支撑了铜价。

0143 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌0.1%，几近持平在每吨5,718美元，回吐上日涨幅。上日曾触及5月3日以来最高的5,768.50美元。

上海期铜小涨0.1%，报每吨45,970元人民币。

伦敦金属交易所(LME)和上海期货交易所因周末长假期，将在下周一休市。

LME期镍周线或跌3%。本周早些时候出炉的贸易数据显示，菲律宾正在增加对中国的矿石出口，引发了供应过剩担忧。

自由港麦克默伦铜金矿公司周四称，位于印尼Papua的Grasberg矿的开采和加工活动受到工人延长罢工的影响，约4,000名缺勤工人被视为已经辞职。

油价周四重挫5%，因石油输出组织(OPEC)和非OPEC产油国延长减产的决定令投资者失望，他们之前寄望产油国会加大减产力度。油价录得3月初以来最大单日跌幅。(完) (编译 李婷仪/侯雪苹；审校 刘秀红/白云)
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