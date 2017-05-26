金属期市：伦铜仍接近三周高点，受印尼Grasberg矿供应疑虑支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透墨尔本5月26日 - 伦敦期铜周五徘徊在三周高点附近，全球最大铜矿之一印尼Grasberg矿场再现供应疑虑支撑了铜价。
0143 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌0.1%，几近持平在每吨5,718美元，回吐上日涨幅。上日曾触及5月3日以来最高的5,768.50美元。
上海期铜小涨0.1%，报每吨45,970元人民币。
伦敦金属交易所(LME)和上海期货交易所因周末长假期，将在下周一休市。
LME期镍周线或跌3%。本周早些时候出炉的贸易数据显示，菲律宾正在增加对中国的矿石出口，引发了供应过剩担忧。
自由港麦克默伦铜金矿公司周四称，位于印尼Papua的Grasberg矿的开采和加工活动受到工人延长罢工的影响，约4,000名缺勤工人被视为已经辞职。
油价周四重挫5%，因石油输出组织(OPEC)和非OPEC产油国延长减产的决定令投资者失望，他们之前寄望产油国会加大减产力度。油价录得3月初以来最大单日跌幅。(完) (编译 李婷仪/侯雪苹；审校 刘秀红/白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为