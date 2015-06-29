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国际财经 | 2015年 6月 29日 星期一 09:37 BJT

希腊商业银行将关闭至7月6日--官员

路透雅典6月29日 - 一位希腊政府官员周一确认，希腊商业银行将关闭至7月6日，自动取款机每日取款限额为60欧元，为防止金融体系崩溃，该国实施了资本管制举措。

这位官员在内阁会议批准这些举措后称，自动取款机周一将关闭，但下午稍晚会重开。该官员并称，每日取款限额在60欧元。

这位官员还表示，希腊境内仍可以进行网上银行交易，但禁止跨境交易。(完)

(编译 张荻；审校 杜明霞)

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