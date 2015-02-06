综述：希德两国财长话不投机 欧洲央行举措重创希腊银行股

希腊财长瓦鲁法基斯与德国财长朔伊布勒2月5日在柏林会谈后召开记者会。 REUTERS/Fabrizio Bensch

路透雅典/柏林2月5日 - 希腊新上任的左翼财长瓦鲁法基斯周四与德国财长朔伊布勒公开舌战。在欧洲央行决定停止向希腊银行业者提供融资后，该国借款成本激升，银行类股重挫。

在柏林进行过坦率会谈后，朔伊布勒表示，他告诉瓦鲁法基斯，作出让其他国家承担压力的选举承诺是不切实际的，并称他们“同意各自保留不同意见”。

但瓦鲁法基斯在与朔伊布勒的联合新闻发布会上反驳道，“我们连同意各自保留不同意见的共识都没取得。”希腊立场强硬的左翼政府凭借废除撙节举措和协商债务扣减的主张而赢得选举。

朔伊布勒指出，他与瓦鲁法基斯未能弥合分歧。虽然他尊重希腊选民的选择，但新政府必须恪守与欧盟达成的协议，并与国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行及欧盟执委会展开合作。

上台仅10天的齐普拉斯政府已表示，纾困计划在本月底到期后不会延长，且政府拒絶与国际贷款人的所谓“三驾马车”合作。政府还表示，将取消一些外国债权人强加于希腊的不受欢迎举措、停止部分私有化计划、提高最低工资、重新雇佣被解聘的公务员以及恢复给贫困退休人员的分红。

“希腊不会再听命于他人，特别是不会听命于那些通过电邮传来的指令，”齐普拉斯向其左派政党议员表示，他否认这次欧洲之行空手而归。

“仅仅一周时间，我们就赢得了过去五年危机中都未曾获得的支持者，”他说。

齐普拉斯说：“希腊不能被勒索，因为欧洲的民主不可以被勒索。”这显然是指欧洲央行等方面对希腊采取的强硬立场。

欧洲央行周三决定停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，从而把向银行业提供融资的负担转移到了希腊央行身上，希腊政府争取时间重新磋商债务协议的努力因而遭遇重大挫折。

希腊证交所FTSE银行股指数.FTATBNK最初崩跌22.6%，最终收跌10%。三年期希腊公债收益率窜升至近20%，彻底把希腊拒于资本市场门外。

希腊央行总裁史托纳拉斯表示，希腊银行业者状况稳健，而且处于控制之中。

希腊财长瓦鲁法基斯表示，雅典建议采取一项过渡计划直到5月底，为债务谈判争取时间，并誓言希腊将全力避免违约。他说，自己没有与德国财政部长朔伊布勒讨论过希腊的债务偿付计划，也没有讨论针对官方债权人的任何可能的“减记”。

法国总统奥朗德和意大利总理伦齐都支持欧洲央行的决定，并称该决定应该会促使各方尽快达成协议。齐普拉斯曾寻求获得这两位中左翼领导人的支持。

在欧盟伙伴国的压力增大之际，齐普拉斯赢得了俄罗斯总统普京的支持姿态。普京在电话中邀请他5月9日访问莫斯科，讨论加强能源与经济领域的合作。

**没有回头路**

瓦鲁法基斯周三请求欧洲央行总裁德拉吉，在雅典磋商债务协议之际，在未来几个月维持对于希腊银行业者的正常融资。但德拉吉没有松口。

据路透看到的一份发放给欧盟官员的政策文件，德国要求希腊必须恪守上届政府与国际金主商定的救助条件，不得重新讨论私有化、最低工资、退休金和公共部门裁员等方面的改革计划。

两位熟悉内情消息人士说，欧洲央行已同意，如有必要，希腊央行可向国内银行业提供最多600亿欧元紧急流动性。但欧洲央行拒绝对此事置评。

若无纾困融资，由于税入低于预估，希腊今年预算缺口至少为90亿欧元。之前希腊已宣布放弃部分民营化所得资金，并做出不计成本的新支出承诺。

前任保守派政府本指望能动用银行纾困基金中多达115亿欧元尚未支用的资金，但这么作需要欧元区纾困基金点头。如果希腊拒绝延长计划，想取得其同意似乎很难。

欧盟执委会副主席东布洛夫斯基说，希腊必须继续其当前纾困计划，才能争取协商更长期的协议。

东布洛夫斯基在路透峰会中表示，“执委会的评估是，未来最务实的方法是...把计划延长几个月或半年。”

**紧急措施的空间**

银行界消息人士对路透说，1月25日左翼激进联盟党(Syriza)胜选之后银行存款外流情况加快，已有两家希腊银行开始向希腊央行申请成本较高的紧急流动性协助。

希腊主要银行的稳定是维系国家的重要命脉。

德国央行总裁魏德曼表示，希腊央行提供的紧急资金也只是短期举措。如果欧洲央行管委会表决结果有三分之二同意的话，此资金管道可能会被终结，尽管这么作或将导致希腊金融系统崩解。

魏德曼要求各国应对自身财政决策后果负起责任，并警告称任何想纾困个别欧元区国家的行动，都可能让偿债能力的疑问四处蔓延。(完)

(编译/审校 徐文焰/张涛/利棣儿/李婷仪/许娜/郑茵/张荻)

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