希腊勉强完成向IMF偿付款项 总理呼吁债权人也拿出诚意

路透雅典5月12日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二呼吁债权人打破现金换改革谈判僵局，此前希腊政府不得不借助权宜之计向国际货币基金组织(IMF)偿付了一笔关键款项。

希腊官员告诉路透，为了周一向IMF偿付7.5亿欧元款项，他们已经将IMF保留帐户倾囊而出，虽避免了违约，但却突显了希腊财政的困难处境。

据一位政府官员称，齐普拉斯在三天来的第二次内阁会议上告诉各部长，希腊政府仍坚守“红线”，该是债权人拿出诚意的时候了。该官员称，希腊仍期待能在本月底前达成协议。

稍早前，德国强硬派财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称，希腊谈判气氛改善却但立场没变，并再次警告希腊剩余时间已为时不多。

朔伊布勒在布鲁塞尔举行的欧盟财长会议后对记者表示，“有关问题的进展并不及谈判气氛的改善。”

债权人坚持希腊必须开始实施全面的改革计划，之后他们才能发放最后一笔72亿欧元纾困资金，该纾困计划将在6月底到期。

在周二的电话会议上，欧洲央行的政策制定者讨论了对希腊银行业者提供紧急资金的问题，但并未满足希腊政府要求增加出售短期国债的期望，此举将缓解希腊政府的融资困境。

但银行消息人士表示，欧洲央行将紧急贷款上限提高了11亿欧元至800亿欧元，以帮助希腊银行业者应对存款出逃。目前欧洲央行也没有收紧贷款抵押品的要求。

希腊动用IMF账户储备是以特别提款权(SDR)计价，一位希腊央行官员表示这得到了IMF的批准。该账户资金必须在数周内偿还。。(完)

(翻译 刘秀红/张荻； 审校 王丽鑫/龚芳)

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