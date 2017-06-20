广州农商行在香港首日挂牌 开盘价比招股价仅高0.4%

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港6月20日 - 以资产计中国第五大农村商业银行--广州农村商业银行(1551.HK)周二首日挂牌，开盘价较招股价仅高0.4%。恒生指数.HSI开盘升0.4%
广州农商行开盘价报5.12港元。该股香港IPO（首次公开发售）招股价设定为5.1港元，约为原来招股价区间4.99-5.27港元的中端，初步拟发售15.829亿股H股，其中一成为原来股东出售的旧股，其余为新股，集资集资80.7亿港元。
该股供散户认购的香港公开发售部份未获足额认购，收到的认购股份数目仅及可供认购总数的0.45倍，未获认购的公开发售部份重新分配至国际配售，因此公开发售部份只占全球发售初步发售股份总数的3.37%（行使超额配售权前）；其国际配售部份则获适度超额认购。
广州农商行将为香港今年以来集资额最大的一宗IPO，超过早前上市的中国最大的生物制剂服务供应商--药明生物技术有限公司(2269.HK)39.8亿港元的集资规模。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。