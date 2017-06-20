广州农商行在香港首日挂牌 开盘价比招股价仅高0.4%

广州农商行开盘价报5.12港元。该股香港IPO（首次公开发售）招股价设定为5.1港元，约为原来招股价区间4.99-5.27港元的中端，初步拟发售15.829亿股H股，其中一成为原来股东出售的旧股，其余为新股，集资集资80.7亿港元。

该股供散户认购的香港公开发售部份未获足额认购，收到的认购股份数目仅及可供认购总数的0.45倍，未获认购的公开发售部份重新分配至国际配售，因此公开发售部份只占全球发售初步发售股份总数的3.37%（行使超额配售权前）；其国际配售部份则获适度超额认购。

广州农商行将为香港今年以来集资额最大的一宗IPO，超过早前上市的中国最大的生物制剂服务供应商--药明生物技术有限公司(2269.HK)39.8亿港元的集资规模。（完）