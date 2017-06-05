广州农商行IPO筹高至11亿美元 锁定海航等投资者--销售文件

路透香港6月5日 - 据路透周一获得的销售文件显示，广州农村商业银行香港IPO（首次公开发售）拟筹高至11亿美元，并已锁定海航集团等三名基石投资者。

文件显示，广州农商行拟发售15.829亿股H股，招股价区间每股4.99-5.27港元，集资约79-83.4亿港元。超额配售权行使前的市值介乎61-65亿美元。

该行已经锁定海航集团、百年人寿以及International Merchants Holdings三名基石投资者，认购金额分别约1.9亿美元、1.9亿美元及4,000万美元，合计占IPO比重四成，而这批股份设有六个月禁售期。

广州农商行今天开始路演，预计6月13日定价，20日在联交所挂牌上市，新股编号“1551”，联席保荐人为中金香港证券、招商证券国际、建银国际以及农银国际。

就上述消息，广州农商行未有即时回覆路透的查询。

据载于联交所的招股书显示，广州农商行前身为广州市农村信用合作社，2009年进行改制，现时共有720家法人股东及28,448名自然人股东，单一最大股东广州市政府的持股比例为24.06%，其中5.15%透过广州金融控股集团持有。

按一级资本计，广州农商行居英国《银行家》2016年度全球银行1,000强排名的第203位、中国商业银行第30位及中国农村商业银行第4位。

该行的总资产由2014年末的4,666亿元人民币增长至2016年末的6,610亿元，年均复合增长率19%。截至去年末，除珠江村镇银行的142家营业网点外，广州农商行拥有625家营业网点，其中618家位于广州市内。

于2016年度，该行录得净利息收入106.71亿元，净利润51.06亿元，上年同期分别为115.96亿元及50亿元。期内净利息收益率1.98%，低于上年度的2.5%；平均权益回报率13.89%。

广州农商行去年末核心一级资本充足率9.9%，不良贷款率1.81%（全国农商行平均值2.49%），拨备覆盖率178.58%。（完）