油脂期货收跌但脱离两个月低位 市场寄望节日备货需求支撑

路透上海12月18日 -中国期市主要油脂品种周三收盘小跌，但豆油、棕榈油和菜油尾段均从盘中所及两个月低位有所反弹。国内外豆粕价格持续坚挺压制油脂表现，加之美联储政策决议公布在即，也给商品市场增添谨慎氛围。

不过分析师指出，随着春节假期的临近，国内对油脂的备货需求即将集中显现，料支撑价格。

豆油主力1405合约收低0.37%至每吨7,008元，盘中一度跌破7,000元整数关，并创下10月初以来最低。棕榈油主力和菜油今日分别收平和小跌0.11%。下午2点半左右的一波强劲买盘令三大油脂迅速缩减跌幅。

“油脂跌到一定程度，可能会刺激贸易商采购补库的热情，从春节备货的角度看，一个半月时间点也刚刚好，月底前需求启动的可能性较大，”安信期货农产品分析师李青表示。

近几日油脂期价延续跌势，现货市场却出现企稳迹象。据中国粮食信息网统计，周二国内豆油现货价格跌势普遍趋缓，其中华东沿海地区四级豆油出厂价格约7,300元/吨，华南沿海地区出厂价格在6,950-7,000元，均相对稳定。

与油脂疲弱形成对比的是，国内外豆粕价格保持坚挺，大连豆粕主力1405合约周三收涨0.44%。而隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕走势更加强劲，多个期约触及合约高位，因美国豆粕现货价格接近历史高位。

李青表示，近期粕类异常强劲的背后，可能有油粕比套利资金的因素。从国内供需面看，粕强油弱的格局可能会在年底前后出现扭转，因粕类的需求淡季特征较油脂更加明显。

“油粕比现在已降到9月底以来的低点，这一块应该有一定支撑，再往下应该跌不太深了。”她表示。

美联储周三将结束为期两天的政策会议，由于近期美国经济数据强劲，令市场对美联储开始收缩流动性的预期，也给大宗商品市场注入了一丝谨慎情绪。

由于北半球豆类收获已完成，市场关注点逐渐转向南美作物生长状况。气象部门的消息称，尽管南美大部分种植区的天气条件理想，但阿根廷部分地区和巴西南部出现干热天气，或不利豆类生长。(完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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