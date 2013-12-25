油脂收创逾两个多月新低 受进口压力和套利资金拖累

路透上海12月25日 -中国油脂类期货品种周三延续本月中旬以来的破位跌势，豆油和棕榈油收盘双双创出逾两个月新低，近期进口大豆集中到港令供应压力再度升温，此外，油粕比套利资金的亦对油脂价格造成打压，“粕强油弱”的局面短期内恐难改观。

豆油主力1405合约收低0.92%，至每吨6,882元的两个半月低位。棕榈油主力再度失守6,000元整数关，收于5,926元的10月中旬以来最低。两大油脂全天徘徊于平盘下方且几无像样的反弹，空头趋势显露无疑。

东证期货农产品分析师杨洋表示，“由于豆粕基差一直处于高位，今年以来‘多粕空油’的套利操作一直盛行，目前资金面仍倾向于挺豆粕和菜粕，而非油脂。”

海关数据显示，2013年11月中国进口大豆603万吨，较10月大幅增加43.9%，远高于上年同期的416万吨。而根据船期统计，12月进口大豆到港量预计将达到660万吨，为近五年来月度同期进口量最高水平。

此外业内人士估计，目前国内主要港口棕榈油库存已反弹至100万吨附近的高位，加之当前正处于棕榈油消费淡季，短期内供应压力不容乐观。

杨洋指出，国内元旦春节备货接近尾声，而现货价格并无太多起色。而豆粕方面，尽管禽类出栏高峰或使饲料需求有所下滑，但从绝对量而言仍强于往年，这就决定了豆粕和菜粕更容易受到资金的青睐。

美国市场周三因圣诞假期休市，令国内市场暂时失去外盘指引。周二芝加哥期货交易所(CBOT)指标1月大豆期货收高5-1/4美分，报每蒲式耳13.34-3/4美元。交易商称，受助于技术性空头回补和有新的美国大豆出口。（完）

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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