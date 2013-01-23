“大转向”的到来：2013年资金将涌向股市

路透伦敦1月23日 - 当今时代一个重大的投资转向可能即将来临--无论全球市场今年的实际表现如何.

"大转向"(Great Rotation)今年以来一直是一大主题.它是指,养老与保险基金的战略性长期资产倾向从极度偏向债券,重新向偏好股票倾斜.

这个论点的依据是,在债市连续几近20年的牛市后,投资者重新平衡仓位的时机已经成熟.他们手中的公债现已偏贵,且收益率(殖利率)非常之低.而股票的估值无论相对还是绝对而言,都具有吸引力.这将吸引资金从债市流向股市.

正是在这个关头,一些过去20年间最坚定看空全球股市的人士也开始重新思考整个大局,比如法国兴业银行策略师Albert Edwards.

虽然Edwards觉得,投资"冰期"未来几年里并无解冻的迹象,但他认为,以10年时间跨度来看,长线的机构基金恐怕会错失"一个世代最低廉的股价".

从一个坚定的空头嘴里说出这种话,确实能够说明一些问题.

而且,也不乏希望抓住这种趋势的短线人士.有人觉得,当下是再好不过的时机.

随着主要央行把利率降到很低、购买债券并缓和对系统稳定性的担忧,空气中弥漫着全球经济复苏的气息,而共同基金和散户2013年的投资流动已经展开.

根据理柏(Lipper)数据,2013年前两周内,美国股票基金净流入资金113亿美元,为2000年4月以来净流入最大的两周.包括股票型上市交易基金(ETF)在内,净流入规模超过180亿美元,比流入可比债券基金的两倍还高出不少.

此外,基金追踪机构EPFR表示,今年第一周,单是流入新兴市场的资金就达到约70亿美元,为纪录最高,且连续五周超过了对新兴市场债券基金的需求.

而虽然这些数据看起来很抢眼,但同样也容易会被认为是年初的短期噪音,与去年全年全球股票共同基金净流出约2,150亿美元的大背景相比微不足道,尽管股市呈现了两位数的涨幅.

新年伊始的这波资金冲动可能很容易地退潮.例如,摩根大通资产管理的策略师David Shairp表示,1月的买盘已变得有些随意,与意外向好的经济数据越来越少的趋势不符,且看起来"过度且需要停歇一阵".

但如果你相信历史拐点理论的话,那么任何暂时性的停顿都只会让形势更趋合理.

"从中期看,我们对这场大转向的确信度还是很高的,"美银美林首席策略师Michael Harnett表示,"但最近几周风险资产大涨,看多的情绪跳升,且波动率仍处于低位,我们认为短期回调一下才健康."

**20年持续买入**

Edwards和其他人所看重的资金流动图表,所包含的内容要丰富得多,其起源于1990年代末的股市荣景,且植根于行动偏慢的退休和保险基金的行为.

从现今的角度看似乎不可思议,但到1990年代初,英国退休基金的股票配置比例在20年内几乎提高了一倍,达到令人惊讶的80%.

随后在股市大转跌导致基金偿付困难后,一波长达20年的回归债券行动就此展开.

在这波回归债券趋势之下,到2012年时,英国退休基金的债券配比达到43%,是近40年来首次高于股票配比.具体数字或许有高有低,但在全球各地都有类似的大趋势.

Mercer去年对欧洲退休基金调查显示,规模25亿欧元以上的最大型基金之中,策略性股票配比跌到低见24%,而2010年时还有接近40%的水准.

当然,永远不要过分高估法人投资者改变资金配置的速度.监管当局要求提高长期偿付能力准备的压力、社会人口组成的趋势变化、以及托管审察,都是阻止资金配置骤然改变的因素.

但这种缓慢调整的速度,也会导致基金变得迟钝,可能使这些基金在合理时机早已过去之后,还继续买进地球上一些最贵的证券产品.

如果市场起伏涨落或经济风向转变,都不太可能短期内改变这些确定给付制退休基金管理人的操作方法,那还有什么可以做到?

如果发生一次超大型债券危机震撼,或许可以让一些决策者加快脚步,但只要主要央行继续以量化宽松措施,为这些市场提供实质护盘,这就很难实现.

或许以更具说服力的10年前景,可以引起注意.

英国资产管理公司标准人寿投资(SLI)本周就用了这个方式,根据公司自己对未来10年平均通胀率、股利、租金增幅及债券收益率的假设进行估算.

根据估算结果,经通胀调整后,美国、欧洲、及英国公债10年回报率的可能负值,幅度料大过最高的可能正值.

SLI的结论是,长线投资人现在应该转进风险较高的领域,具有不错收益率的股票及房地产--套用SLI投资策略师的形容--以追求"未来10年投资回报的甜蜜点".(完)

(编译 隋芬/丁琦/蔡美珍; 审校 艾茂林)

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