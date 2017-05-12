长城汽车证实计划在北美设厂 但目前仍在论证阶段--董事长

路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车(601633.SS)(2333.HK)董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。

此前有消息人士透露，长城汽车考虑在墨西哥两个州投资建设一家车厂。他在出席定位中国峰会间隙对记者表示，近阶段公司已考察了墨西哥三个州，亦考察了美国的两个州，但是美国新政府的政策意向变化较大，这对公司的建厂计划影响较大，目前还很难确定下来。

“我们去美国市场的目标不变....目前先论证再做决定吧。”他说，北美设厂计划初期将会采取“保守性产能”，以规避海外投资风险。

在美国新总统特朗普提出要将工作机会留在美国后，不少跨国企业纷纷决定在美国设立生产基地。福特汽车(F.N)1月取消了在墨西哥圣路易斯波托西州建设造价为16亿美元车厂的计划，而暖气及空调生产商开利公司(Carrier)也在去年12月份撤回了将生产转移至墨西哥新莱昂州的计划。

对于全球布局设想，他表示，近阶段长城汽车会考虑在俄罗斯和北美投资建厂，其他区域缺乏建厂的必备条件，例如东南亚难以成为主流市场；欧洲和澳大利亚等因关税较低，长城汽车没必要在当地建厂。

目前长城汽车正在俄罗斯建设第一个海外生产基地，不过其投产日期已延后至2019年。

他还透露，目前长城汽车的主要品牌--哈弗将是公司海外扩张的主力军，在2019年以后公司推出的产品将会是“全球版”，并会针对不同区域作一些适应性开发。公司计划在2020年海外销量达10万辆，目前仅在2-3万辆。

长城汽车去年销售整车107万辆，其中哈弗系列产品年销93.3万辆，哈弗H6累计45个月保持了国内销量冠军，在2016年12月更创月销8万辆的新记录。（完）