长城汽车哈弗H8车型再延迟上市

沪综指连二日小幅收升 资金调仓换股市场热点现切换迹象
路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。
路透香港5月8日 -中国汽车生产商--长城汽车股份有限公司(2333.HK)(601633.SS)周四宣布，将继续延迟其哈弗H8车型推出市场，因其仍未达到商品车交付的条件。
长城汽车原本计划今年1月将哈弗H8上市，但其后决定推迟三个月才上市，以进行优先及提升。
公司的声明称，于4月举行的北京车展期间，哈弗H8得到业界及用户的关注。但是通过近期交付后，客户反映车辆在高速工况下，传动系统存在敲击音，影响了整车品质，达不到商品车交付的条件，也证明公司在高端产品的研发、技术管理上存在不足，故决定哈弗H8将继续整改，达不到高端品位不会上市。
长城汽车股份今天暂停交易，其H股停牌前报32.8港元。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。
路透北京4月26日 - 中国工业和信息化部新闻发言人郑立新周三在新闻发布会上表示，一季度工业整体延续了去年以来稳中向好的运行态势，工业通信业开局良好；其中，钢铁行业一季度产能利用率达到73.7%，比去年四季度提高0.7个百分点。