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中国财经 | 2014年 5月 9日 星期五 07:36 BJT

长城汽车哈弗H8车型再延迟上市

路透香港5月8日 -中国汽车生产商--长城汽车股份有限公司(2333.HK)(601633.SS)周四宣布，将继续延迟其哈弗H8车型推出市场，因其仍未达到商品车交付的条件。

长城汽车原本计划今年1月将哈弗H8上市，但其后决定推迟三个月才上市，以进行优先及提升。

公司的声明称，于4月举行的北京车展期间，哈弗H8得到业界及用户的关注。但是通过近期交付后，客户反映车辆在高速工况下，传动系统存在敲击音，影响了整车品质，达不到商品车交付的条件，也证明公司在高端产品的研发、技术管理上存在不足，故决定哈弗H8将继续整改，达不到高端品位不会上市。

长城汽车股份今天暂停交易，其H股停牌前报32.8港元。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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