长城汽车哈弗H8车型再延迟上市

公司的声明称，于4月举行的北京车展期间，哈弗H8得到业界及用户的关注。但是通过近期交付后，客户反映车辆在高速工况下，传动系统存在敲击音，影响了整车品质，达不到商品车交付的条件，也证明公司在高端产品的研发、技术管理上存在不足，故决定哈弗H8将继续整改，达不到高端品位不会上市。