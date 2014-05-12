《热点透视》长城汽车延迟发布新车型 高端路线遭遇曲折

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby；编译 朱晓军
路透香港5月12日 -长城汽车(601633.SS)驶上了一段颠簸的道路。在该公司无限期延迟发布H8车型后，投资者在5月9日和12日大举抛售股票，其市值蒸发23亿美元。按照温和的销售预期，这样的市场反应有些过度。真正的风险在于，长城汽车究竟是否真正具备成为全球品牌的能力。
长城汽车推出高端H8运动型多用途车(SUV)，旨在打造中国为数不多的大型非国有汽车自主品牌。由于质量和设计问题，该车型在1月时曾推迟发布，最近的再次延误则是源自传动系统存在敲击音，由于整改较难，可能需要数月才能解决。
财务方面的影响应是有限。H8原本预计销量就不会太大。巴克莱此前预估该车今年可能销售2.5万辆，约占长城汽车预估总销量的3%。但是，交付延误让人质疑该公司的管理，以及推出新产品和更复杂产品的能力。
想要避免H8这样的不幸事件，办法之一就是在研发方面增加投入。去年，该公司在研发上花费17亿元人民币(2.73亿美元)，约占营收的3%。相比之下，福特汽车(F.N)2013年研发支出为64亿美元，占营收的逾4%。长城汽车坐拥11亿美元的现金储备，有能力投入更多。
时间因素也需要考虑。长城汽车的成功建立在中国的SUV热潮之上。行业机构--中国汽车工业协会数据显示，SUV市场在2014年第一季增长超过30%。受益于SUV较高的盈利能力，长城汽车今年第一季取得了16%的良好营业利润率。不过，竞争对手也开始将产能转向制造SUV。
长城汽车的品牌仍然有救。出现敲击音，总好过像其他全球汽车生产商那样，因致命缺陷今年要召回成千上万的汽车。不过，该公司要想重获投资者信心，就得证明有能力坚持自己的发展路线。(完)
(译文审校 屈桂娟)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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