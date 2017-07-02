焦点：监管加强与违约事件导致上半年大中华区联贷锐减--路透基点

路透6月30日 - 大中华地区银团贷款在2017年上半年遭到双重打击。中国监管者采取措施限制资本外流，而几宗令人瞩目的违约事件则损害了银行对大陆信贷的信心。

该地区的经济增长疲弱，更是雪上加霜。中国和台湾受到的打击最为严重。今年上半年中国的贷款额下降47%，降至451.4亿美元，是亚洲表现最差的主要贷款市场。台湾贷款额同比下跌45%至87.3亿美元。香港降幅排在其后，贷款同比下降7.8%至534.5亿美元。

中国联贷市场在2017年第二季的糟糕表现，与2016年同期相比显得相当突出，去年当时创出了550亿美元的季度最高纪录。今年，由于中国决策者加强对资本外流的审查，第二季勉强实现164.9亿美元的贷款交易。加强监管导致并购活动及相关融资枯竭。中国上半年事件驱动的融资只有16亿美元。

“中国的并购交易在今年上半年大幅减少，从而降低了对于支持此类活动的贷款需求，”北京一家大型国有银行的一位资深银行人士表示，“另一方面，中资银行和外资银行都更加渴望获得资产，因此倾向于采取双边贷款，而不是联贷方式。”

中国有关当局去年11月出台措施为并购热潮降温后，中资企业的跨境并购交易完成时间比以往长了许多。6月，监管机构要求银行排查数家企业的海外并购风险，当中包括海航集团、万达集团、安邦保险、复星国际、浙江罗森等。

虽然这一并购引擎熄火，但香港的杠杆融资却如火如荼。支持中国鞋业零售商百丽国际私有化的280亿港元(36亿美元)定期贷款案在第二季横空杀出，并获得了银行业者的热烈响应，从而表明贷款市场仍欢迎此类活动。

银行业人士预测，其他在香港上市的中资企业将会纷纷效仿。譬如，阿里巴巴正在牵头以26亿美元对银泰商业(InTime Retail Group)进行私有化。

“从估值看，许多行业在香港和中国内地之间仍存在差距，这是引发私有化的主要原因。但随着差距的缩小，私有化势头还会持续多久仍需拭目以待，”香港一位资深的银行业并购业务人士称。

在杠杆收购方面，香港也可能为富豪李嘉诚旗下和记环球电讯的竞购方提供多达20亿美元的贷款，在这之前，去年12月九仓电讯收购案的规模为95亿港元(12.2亿美元)，支持此案的优先顺位及夹层融资相当于7.31亿美元。

新世代中国企业、以及民营企业如电商龙头阿里巴巴及旗下蚂蚁金服，还有互联网企业腾讯等公司的筹资活动热络，也令香港受惠。上述三家公司今年至今合计已经筹措133亿美元的资金，另外香港绩优公司也加入筹资行列，把握香港当地订价收窄及流动性充裕等优势。

在一些高知名度的民营企业陷入困境之后，银行业界对于紧缩信贷的氛围仍不明显。刚在去年12月首次贷入1.545亿美元的的科通芯城，6月初勉强避免了违约。中国最大乳制品业者辉山乳业控股正面临债权人歌斐资产所采取的法律行动，并面临另外16起法律诉讼。该公司股票自3月24日起就被停牌。

4月，全球最大铝生产商--中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，允许该公司在6月30日之前公布财报，股票可以继续停牌。

而在台湾，未来的业务看起来颇有希望，尽管上半年贷款的大企业把价格压得很低。全球最大芯片封装和测试企业--台湾日月光半导体制造公司筹集1,000亿台币贷款，为与同业矽品精密工业股票的合并做准备。

“从我们的潜在业务来看，下半年资本支出贷款可能也会好转，因为经济前景颇为乐观，”一家台湾国有银行的资深贷款经理表示。(完)