焦点：大中华区并购活动增加 但上半年联贷规模萎缩--路透基点

2010年11月10日，在首尔拍摄的美元和人民币纸币。 REUTERS/Lee Jae-won

路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点报道，由于信贷需求疲弱，2016年上半年大中华区联贷规模持续萎缩。与此同时，随着中国经济长期放缓局面几无好转迹象，坏账却不断增加。

尽管经济不振，但中国大陆企业上半年海外并购势头不减，甚至名气较小的私营企业也在抢进海外资产。来自中国大陆的并购交易融资上升，上半年总计达到58.1亿美元，已经超过了2015年42.6亿美元的全年水平。

为了收购南洋商业银行，中国信达资产管理股份有限公司在2月份获得390亿港元(50亿美元)贷款，为上半年贷款额的增长贡献良多。

另一笔大型融资是中国化工集团127亿美元的有追索权贷款，用于为其以430亿瑞郎(447亿美元)收购瑞士种业及农药企业先正达(Syngenta) SYNN.VX提供部分资金。这将大大提高下半年的总体贷款规模。

2016年上半年，香港是录得贷款增长的两大亚洲市场之一。香港通过贷款帮助企业筹集了580.3亿美元资金，比2015年上半年的430亿美元大增35%。其中包括为互联网及电商企业阿里巴巴、百度和腾讯等中国企业筹措的境外贷款。

这三家企业通过五年期子弹式贷款筹资104.4亿美元，综合收益压低到120至124个基点，但仍从急需高质量资产的金融机构那里获得热烈反响。香港地铁公司250亿港元(32.2亿美元)的双档贷款，则是港铁在近10年后返回联贷市场，物以稀为贵的价值感，使此案获得热捧，尽管三年和五年期贷款的最高综合收益分别仅有63和73个基点。港铁的三年期贷款综合收益，创下2008年全球金融危机以来香港企业相同天期联贷案的最低水平。

“许多银行的放贷资产已缩减，因企业要么停止借贷，要么暂停扩张及资本支出。再融资案不太多，因为企业已用熊猫债券等在岸债务预付了他们的境外贷款，”香港一资深贷款银行家称。

在经济放缓之际银行不愿向信用差的放贷，一银行人士称，我们担心可能会收不回钱。

坏账上升令银行们担忧不已。像在法兰克福上市的面料和服装生产商福斯特股份公司(Firstextile AG)，以及中国福建制鞋企业索力鞋业(Ultrasonic AG)等贷款违约等，均令银行头疼不已。

较亚洲其他国家相比(不包括日本)，中国的银行放款仍较高，今年第上半年以602亿美元的贷款额高居亚洲地区贷款市场榜首。不过较上年同期792.6亿美元的规模相比，减少了24.5%。

最大的一笔境内贷款当属中天合创能源有限责任公司的440亿元人民币贷款案。

中国采取货币宽松政策带来充裕的市场流动性，继续拉低境内及离岸贷款定价。

最新的佐证是，北京现代汽车金融有限公司正筹集15亿元人民币三年期境内贷款，贷款利率为中国人民银行基准利率的90%。而该借款人去年25亿元人民币三年期贷款的利率还是中国人民银行基准利率的100%。

台湾方面，2016年前六个月贷款总规模153.4亿美元，较上年同期的195.6亿美元减少了21.57%。

高评级台湾借款人也受益于与银行业者间的密切关系，尽管回报率稀薄，但仍在联贷案中大受欢迎。其中最吸引眼球的交易，是台塑集团筹集35亿美元贷款资助越南钢铁项目。总额自初始规模25亿美元提升，表明银行给予这一105亿美元的初创项目深具信心，与钢铁业的疲弱态势形成鲜明反差。

在此同时，台湾银行业者放缓对中国贷款的脚步，因预期在新任总统蔡英文于5月就职之后，新政府可能采取措施振兴经济，并将低对中国的倚赖程度。

中国信托商业银行企业融资部部门主管李静婷表示，下半年交易数量可能会增加，因为政权移转过后经济情势可能会更为明朗。

有一些大额贷款案料将在下半年结案。

纳斯达克挂牌的芯片制造商美光正要完成800亿台币(25亿美元)的五年期贷款案，以便以40亿美元收购台湾上市的电脑记忆体新片业者华亚科的剩余股权。台湾上市公司群创则是将筹措280亿台币的五年期再融资。

台湾银行业者也正考虑拓展东南亚及澳洲业务，因国内市场报酬微薄，且台湾对中国政策的变化存不确定。

一名台籍银行驻台北的资深贷款人员指出，不会把所有鸡蛋都放在同一个篮子里，因中国经济正在放缓，信贷风险升高，在放贷之前将会详细检视所有信用风险。(完)