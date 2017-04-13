大中华区今年私募股权市场充满挑战 但科技巨头热情高--贝恩

路透上海4月13日 - 国际咨询公司贝恩周四表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。

据贝恩统计，去年大中华区私募股权市场的投资金额达到490亿美元，虽较上年的历史新高720亿美元有大幅回落，但也是有纪录以来的第二高点。贝恩大中华区总裁韩微文预计，基于目前的高估值，未来1-2年大中华区私募股权市场的投资额将处于下降周期。

“估值上升，私募股权基金的回报收益率将面临挑战。”他说，由于市场上存在充裕的待投资金及不断增多的另类资本推动，大中华区的投资估值已达到历史新高。

包括私募股权投资和企业并购交易在内，去年投资交易的平均估值（即EV/EBITDA倍数）达到30左右，与互联网行业相关交易的倍数更是高达48，远远高于10倍左右的全球水平。既使剥离一些极端案例，去年大中华区的平均估值也达到25倍。

去年另类资本在大中华区并购市场上已与传统私募股权投资基金（PE）分庭抗礼。另类资本既包括国家主权基金、公共养老基金等大型LP（有限合伙人），亦包括科技巨头、金融机构等为代表的战略投资者。

韩微文指出，包括阿里、腾讯、百度(BIDU.O)、美团等在内的科技独角兽，近年来积极对外投资，其投资动因主要是两个：其一通过体外并购保持内部创新和活力；其二是逐渐建立完整的生态系统，渗透到社会各个方面。

“与传统PE不同，短期内没看到（科技巨头对外投资）有降温的趋势。”他说。

贝恩公司大中华区资深全球合伙人唐麦指出，未来大中华区私募股权市场将延续积极的发展势头，但投资者必须对市场波动做好万全准备，因为另类资本的持续注入将导致竞争加剧；同时因为进入交易估值较高，投后的价值创造比以往更为重要。

他还预计，在大中华区，互联网和高科技行业仍将是短期内最受欢迎的投资热点行业，但高估值可能会引发投资回报方面的风险。另外，由于中国政府加强了对资金外流的监管，以及外国政府对中国投资审查的日益严格，境外投资也有可能放缓。（完）