专访：借大湾区东风 香港地产专业服务将迎更多机遇--国众联香港

记者 梁慧仪

路透香港7月12日 - 随着中国推进粤港澳大湾区建设的框架协议正式签署，未来这个＂9+2＂的新经济体可望逐渐成型。国众联（香港）测量师行相信，大湾区发展将为香港的地产专业服务带来不少机遇，因本地专才拥有国际经验也熟悉内地情况，既能服务内地企业，亦可助海外企业进入内地。

粤港澳大湾区是指由珠江三角洲中的广州、深圳、东莞、佛山、肇庆、惠州、珠海、中山、江门九个内地城市，与香港和澳门两个特别行政区所形成的城市群。在国家主席习近平见证下，国家发改委、香港特区政府、广东省政府和澳门特区政府，今年7月1日在香港签署《深化粤港澳合作，推进大湾区建设框架协议》。

框架协议的合作目标中，包括巩固和提升香港国际金融、航运、贸易三大中心地位，强化全球离岸人民币业务枢纽地位和国际资产管理中心功能，推动专业服务和创新及科技事业发展，建设亚太区国际法律及解决争议服务中心。这对香港的四大支柱产业--金融服务、旅游、贸易及物流、专业及工商业支援服务都有促进作用。

＂香港在城市规划、建筑、设计、工程监管、市场推广和物业管理方面都达到国际水准，可以（向大湾区）提供到人才和服务。＂国众联（香港）董事总经理陈志华接受路透专访时表示。

他指出，过去珠三角发展较侧重珠江口东面，即广州、深圳、东莞等城市；珠江口西面如佛山、中山、顺德、江门等发展则较慢，交通是其中主要原因。但在港珠澳大桥通车后，可望缩短往来香港及珠江西城市的交通时间，且未来大湾区发展提升基建设施，对香港工程界和测量界都是很大的机遇。

陈志华称，打造湾区科创企业和产业提升，这些方面将产生不少商业经济活动。由创业理念、融资到实际生产营运，均牵涉法律、金融、市场推广、收购兼并和管理等不同方面专业人士参与。

＂未来大湾区将有很大的发展，要建立宜居宜业宜游的环境，才可以吸引人才。＂他说。

**两地融合并不困难**

陈志华表示，香港的测量服务业早年已进入中国，虽然两地制度不同，但资深一辈的专业人士对内地的习惯已有相当了解，况且内地也在不断转变及成长，两地融合并不困难。

＂正因为两地制度不同，香港的专业顾问较了解国际的标准和操作，可将有关知识及经验带进内地。＂他称。

不过，他也指出，未来持续的人才供应也是值得关注的问题。现时香港选修测量系的大学生，较倾向选择工料测量和建筑测量，因近年香港的大型工程项目较多，学生对就业前景较为看好。选修产业测量的学生人数相对较少，但他们亦不愁出路，因政府及发展商也需吸纳产业测量师，所以私人测量师行在聘用人手方面面对更大竞争。

国众联（香港）母公司为深圳为基地的国众联集团，服务基本覆盖全国，当中以在广东省拥有最庞大的办事处网络；但国众联（香港）在2015年才成立，现时规模仍较小。目前香港的大型商业物业顾问公司以外资主导，如第一太平戴维斯、仲量联行、世邦魏理仕、戴德梁行等。

陈志华过去曾在国际物业顾问公司服务多年。他认为，国众联（香港）作为中小型企业，能比较具弹性，也可以提供较个人化的服务。

此外，母公司具备证券期货业务评估、资产评估、房地产估价一级、土地评估全国范围内执业、采矿权与探矿权评估、互联网金融等资格或牌照。因此在处理两地买卖或收购合并等，可以同时向两边客户提供认可报告，这亦是公司的相对优势。（完）