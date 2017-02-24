格力电器预计其与银隆新能源的合作将带来162亿元营收增量

路透上海2月24日 - 在与银隆新能源签署合作协议后，中国家电大厂--格力电器(000651.SZ)周四晚公告进一步披露合作细节，预计今年双方合作交易完成后，将给格力电器带来162.4亿元人民币营收增长。

格力电器周一晚曾公告称，双方同意在同等条件下，一方优先采购对方产品，购买对方服务，一年内双方相互的优先采购总金额不超过200亿元，合作领域包括智能装备、模具、铸造、汽车空调、电机电控、新能源汽车、储能等。

格力电器周四晚在回复深交所问询中透露，今年公司预计向银隆采购新能源车辆及储能系统，金额约10亿元；向银隆销售智能装备和工业制品，金额分别约为80亿元和110亿元。

该公司称，预计银隆新能源今年实现3万辆左右新能源车的销售，实现营收300亿元左右。今年初银隆销量较少，主要受农历春节及发改委等调整新能源车补贴政策的影响。随着政策逐步被消化及销售旺季的到来，银隆的销售将逐渐恢复正常水平。

格力电器称，公司作为一家专注于空调产品的大型电器制造商，目前产业链已延伸至汽车空调、电机电控等领域。珠海银隆如按照市场价格从公司采购智能装备、模具、铸造、汽车空调、电机电控等产品，公司最终可借助本次与银隆的合作，快速切入新能源汽车产业链、储能以及电池制造装备领域，打造新的产业增长点。

银隆新能源主营动力电池及新能源车。格力电器去年8月公告称，拟以定向增发形式及按130亿元估值全购银隆新能源，从而进军中国高速发展的新能源汽车产业。但该方案未获格力电器股东会通过，公司只能放弃该计划。去年12月银隆新能源启动新一轮融资计划，格力电器董事长董明珠及万达集团、中集集团等共同向银隆新能源投资30亿元。

格力电器周四收报27.91元，过去一个月累计上涨10.4%。（完）