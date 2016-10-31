格力电器130亿收购案获股东会通过 配套融资被中小股东阻击

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月31日 - 中国家用电器生产大厂--格力电器(000651.SZ)上周五召开的股东会出现戏剧化的一幕，其斥资130亿元人民币收购新能源资产计划勉强获股东会通过，但规模达100亿元的配套融资计划却被中小股东成功阻击。该公司股票周一临时停牌。
格力电器8月曾公告称，拟向锂电池企业--珠海银隆全体股东发行股份，购买其持有的珠海银隆合计100%股权；同时拟向公司大股东格力集团、格力电器员工持股计划等非公开发行股份募集配套资金不超过100亿元，用于锂电池等建设项目，发行价格均为15.57元/股。
股东会决议公告显示，格力电器收购案虽然在股东会上获通过，但中小股东反对比例相当高，多个相关议案半数中小投资者反对。而在配套融资议案表决过程中，因牵涉关联交易格力集团等并未参与表决，中小投资者意见占了上风，配套融资议案的同意比例未超过半数，没有获得通过。
本次股东会，现场出席股东78人，代表股份在格力电器的占比达33.68%，同时通过网络和交易系统投票的有5,063人，代表上市公司20.49%股份，参与表决的股份占比合计达54.2%，股东参与度相当高。
据业内人士分析，中小股东阻击格力收购及配套融资案，原因可能包括：格力电器现金流较充裕，完全可以用现金收购，从而可以避免摊薄现有股东利益；发行股价格偏低，差不多是格力电器近几年的底价；跨界并购及收购标的资产的前景不明朗等。
格力电器此前在收购及配套融资方案中指出，本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。此次股东会的表决结果，是否会令收购案搁置或是需要股东会重新表决，仍需继续观察。
格力电器上周五收报22.40元，过去一个月累计上涨2.3%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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