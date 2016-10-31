格力电器130亿收购案获股东会通过 配套融资被中小股东阻击

路透上海10月31日 - 中国家用电器生产大厂--格力电器(000651.SZ)上周五召开的股东会出现戏剧化的一幕，其斥资130亿元人民币收购新能源资产计划勉强获股东会通过，但规模达100亿元的配套融资计划却被中小股东成功阻击。该公司股票周一临时停牌。

格力电器8月曾公告称，拟向锂电池企业--珠海银隆全体股东发行股份，购买其持有的珠海银隆合计100%股权；同时拟向公司大股东格力集团、格力电器员工持股计划等非公开发行股份募集配套资金不超过100亿元，用于锂电池等建设项目，发行价格均为15.57元/股。

股东会决议公告显示，格力电器收购案虽然在股东会上获通过，但中小股东反对比例相当高，多个相关议案半数中小投资者反对。而在配套融资议案表决过程中，因牵涉关联交易格力集团等并未参与表决，中小投资者意见占了上风，配套融资议案的同意比例未超过半数，没有获得通过。

本次股东会，现场出席股东78人，代表股份在格力电器的占比达33.68%，同时通过网络和交易系统投票的有5,063人，代表上市公司20.49%股份，参与表决的股份占比合计达54.2%，股东参与度相当高。

据业内人士分析，中小股东阻击格力收购及配套融资案，原因可能包括：格力电器现金流较充裕，完全可以用现金收购，从而可以避免摊薄现有股东利益；发行股价格偏低，差不多是格力电器近几年的底价；跨界并购及收购标的资产的前景不明朗等。

格力电器此前在收购及配套融资方案中指出，本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。此次股东会的表决结果，是否会令收购案搁置或是需要股东会重新表决，仍需继续观察。

格力电器上周五收报22.40元，过去一个月累计上涨2.3%。（完）