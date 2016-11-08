格力电器拟修改被小股东阻击的募资计划 预计月底前披露预案

路透上海11月8日 - 中国家用电器生产大厂--格力电器(000651.SZ)最新公告称，针对投资者对收购珠海银隆新能源交易方案提出的建议，为继续推进发行股份购买其资产事宜，拟调减或取消配套募集资金。

公告还指出，公司预计在不超过1个月的时间内披露优化及修订后的收购方案，即在2016年11月30日前按照相关要求披露发行股份购买资产预案或者报告书；并申请自2016年11月8日起转入发行股份购买资产事项继续停牌。

格力电器10月28日召开的股东会出现戏剧化的一幕，其斥资130亿元人民币收购新能源资产计划勉强获股东会通过，但规模达100亿元的配套融资计划却被中小股东成功阻击。

格力电器8月曾公告称，拟向锂电池企业--珠海银隆全体股东发行股份，购买其持有的珠海银隆合计100%股权；同时拟向公司大股东格力集团、格力电器员工持股计划等非公开发行股份募集配套资金不超过100亿元，用于锂电池等建设项目，发行价格均为15.57元/股。

格力电器股票自10月31日起停牌，停牌前收报22.40元，过去一个月累计上涨2.3%。

欲浏览更多详情，请点选：here （完）