格力电器拟修改被小股东阻击的募资计划 预计月底前披露预案

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月8日 - 中国家用电器生产大厂--格力电器(000651.SZ)最新公告称，针对投资者对收购珠海银隆新能源交易方案提出的建议，为继续推进发行股份购买其资产事宜，拟调减或取消配套募集资金。
公告还指出，公司预计在不超过1个月的时间内披露优化及修订后的收购方案，即在2016年11月30日前按照相关要求披露发行股份购买资产预案或者报告书；并申请自2016年11月8日起转入发行股份购买资产事项继续停牌。
格力电器10月28日召开的股东会出现戏剧化的一幕，其斥资130亿元人民币收购新能源资产计划勉强获股东会通过，但规模达100亿元的配套融资计划却被中小股东成功阻击。
格力电器8月曾公告称，拟向锂电池企业--珠海银隆全体股东发行股份，购买其持有的珠海银隆合计100%股权；同时拟向公司大股东格力集团、格力电器员工持股计划等非公开发行股份募集配套资金不超过100亿元，用于锂电池等建设项目，发行价格均为15.57元/股。
格力电器股票自10月31日起停牌，停牌前收报22.40元，过去一个月累计上涨2.3%。
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(发稿 吴芳； 审校 毕晓雯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。