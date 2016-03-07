格力电器拟发行股份收购珠海银隆 进军新能源汽车产业

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海3月7日 - 中国家电生产大厂--珠海格力电器股份有限公司(000651.SZ)周一公告称，其正在筹划的发行股份购买资产计划，标的资产为珠海银隆新能源有限公司。这意味着格力有望借此次并购，进军中国高速发展的新能源汽车产业。
格力电器称，初步判断这项收购不构成重大资产重组，公司争取在4月4日以前公布购买资产的相关方案，在此之前公司股票将继续停牌。
据珠海银隆官网，该公司已在广东珠海、河北武安及石家庄建成三大生产基地，已具备年产纯电动客车3.3万辆，运动型多功能电动车10万辆，电池6.2亿安时，钛酸锂电池原材料5,000吨的生产能力。公司在去年6月和今年2月进行了两轮融资，中信证券(600030.SS)(6030.HK)、华融资产、东方资产、阳光保险等已共同注资数十亿元人民币，成为珠海银隆的主要股东。
按中国证监会相关规定，上市公司购买或出售的资产总额占其最近一年度资产总额比例超过50%以上，或重组标的资产的营收占上市公司营收的50%以上，或标的资产净额占比超过50%且超过5,000万元，三个条件达成一个，即构成重大资产重组。
格力电器去年三季报显示，截止去年9月底，该公司总资产和净资产分别为1,703亿元和449.3亿元，前九个月营收为815.2亿元。
格力电器自2月中旬开始停牌，筹划重大事项，停牌前收报19.22元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。