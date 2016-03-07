格力电器拟发行股份收购珠海银隆 进军新能源汽车产业

路透上海3月7日 - 中国家电生产大厂--珠海格力电器股份有限公司(000651.SZ)周一公告称，其正在筹划的发行股份购买资产计划，标的资产为珠海银隆新能源有限公司。这意味着格力有望借此次并购，进军中国高速发展的新能源汽车产业。

格力电器称，初步判断这项收购不构成重大资产重组，公司争取在4月4日以前公布购买资产的相关方案，在此之前公司股票将继续停牌。

据珠海银隆官网，该公司已在广东珠海、河北武安及石家庄建成三大生产基地，已具备年产纯电动客车3.3万辆，运动型多功能电动车10万辆，电池6.2亿安时，钛酸锂电池原材料5,000吨的生产能力。公司在去年6月和今年2月进行了两轮融资，中信证券(600030.SS)(6030.HK)、华融资产、东方资产、阳光保险等已共同注资数十亿元人民币，成为珠海银隆的主要股东。

按中国证监会相关规定，上市公司购买或出售的资产总额占其最近一年度资产总额比例超过50%以上，或重组标的资产的营收占上市公司营收的50%以上，或标的资产净额占比超过50%且超过5,000万元，三个条件达成一个，即构成重大资产重组。

格力电器去年三季报显示，截止去年9月底，该公司总资产和净资产分别为1,703亿元和449.3亿元，前九个月营收为815.2亿元。

格力电器自2月中旬开始停牌，筹划重大事项，停牌前收报19.22元。（完）