格力电器与银隆新能源互相采购产品 进军新能源汽车产业链

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月21日 - 虽然没能达成收购，但中国家电大厂--珠海格力电器股份有限公司(000651.SZ)仍与珠海银隆新能源有限公司达成合作，积极进军新能源汽车产业链。在同等条件下，一方优先采购对方产品，购买对方服务，一年内双方相互的优先采购总金额不超过200亿元人民币。
格力电器周一晚间公告称，双方及其子、分公司利用各自产业优势，在智能装备、模具、铸造、汽车空调、电机电控、新能源汽车、储能等领域进行合作。合作应按市场化要求运作，涉及价格问题应按当时的市场公允价格予以确定。
合作内容包括：格力电器将负责电动车空调业务，旗下子公司珠海格力智能装备负责设备类业务、珠海格力精密模具负责模具类业务、珠海凯邦电机制造负责电机电控类业务、珠海格力电工负责线缆类业务、珠海格力新元电子负责电子元器件类业务、芜湖格力精密制造负责铸造类业务。
另外，在签署保密协议的前提下，银隆新能源将向格力电器开放电池材料、电池、电机电控、整车及储能的生产工艺流程和技术，开放新能源汽车及储能业务的供应链资源等。
格力电器董事长董明珠因持有银隆新能源10%股权，因此银隆新能源为格力电器的关联方。格力电器称，交易顺利完成后，预计会给公司营业收入带来大幅增长，公司亦不会因为此关联交易而对关联方产生依赖或者被其控制。
银隆新能源主营动力电池及新能源车。格力电器去年8月公告称，拟以定向增发形式及按130亿元估值全购银隆新能源，从而进军中国高速发展的新能源汽车产业。但该方案未获格力电器股东会通过，公司只能放弃该计划。去年12月银隆新能源启动新一轮融资计划，董明珠及万达集团、中集集团等共同向银隆新能源投资30亿元。
格力电器周一收报28.55元，过去一个月上涨12.5%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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