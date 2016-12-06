前海人寿称持股格力电器未至5% 未来12个月增减持均有可能

路透上海12月6日 - 中国前海人寿保险股份有限公司称，截至上周五(2日)收盘，该公司及一致行动人持有的格力电器(000651.SZ)股份未达到或超过5%；近期增持目的没有变化，暂时也无意参与日常经常管理，在未来12个月内将根据市场情况等因素，决定是否继续增持或减持。

前海人寿在给深圳证券交易所关注函的回复中指出，认可并看好格力电器未来发展前景及投资价值，希望以持股获取投资收益，实现保险资金保值增值。

本月稍早，格力电器公告，截至11月28日，前海人寿保险公司持股比例由三季度末的0.99%升至4.13%，由格力电器第六大股东升至第三大股东。

前海人寿称，买入格力电器的资金来自保险责任金和自有资金。经核查，上述行为符合保险资金股权投资及保险资金运用管理办法等相关规定。

保监会周一晚间表示，针对业务经营存在问题，并且整改不到位的前海人寿，停止其开展万能险新业务；并要求该公司合理制定业务规划，加快业务结构调整，降低中短存续期产品占比。

从2015年年报起至2016年三季报，前海人寿持有格力电器比例分别为1.14%、1.5%、1.5%和0.99%。前海人寿表示，前期买入、卖出格力电器股票系基于不同时点，对市场以及格力电器公司基本面的情况分析而作出的投资决策。

格力电器周一收报25.88元人民币，近一个月累计上涨15.5%。(完)

参看详情，可点选深圳证券交易所网站 here