格力电器称前海人寿已购入公司4.13%股票 成第三大股东

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海12月1日 - 中国保险资金正继续买入优质公司股票。国内家电蓝筹股--珠海格力电器股份有限公司(000651.SZ)周三晚公告称，截目周一收市，前海人寿保险公司持股比例由三季度末的0.99%升至4.13%，由格力电器第六大股东升至第三大股东。
格力电器在回复深交所关注函中提到，前海人寿自11月17日公司复牌后至本周一（28日），大量购入公司股票。格力电器尚未获悉其后续投资计划和投资目的。
据格力电器三季报，9月末公司总股本为60.16亿股，前海人寿持有5,974万股。简单计算，前海人寿在八个交易日内增持格力电器约2.48亿股，估计动用资金约60亿元人民币。
另外，在上述期间内，格力电器副总裁、董事会秘书望靖东共计买入15.58万股格力电器股票，公司董事徐自发及其配偶分别买入57.53万股和20.7万股，徐自发子女亦有少量买入卖出记录。
格力电器称，上述股票交易是其个人基于对证券市场、电器行业的判断及对公司投资价值极强的信心而作出的投资行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。
因格力电器近期累计涨幅逾三成，深交所周一向公司下发关注函，要求其对相关情况进行核查，公司自周二起停牌，周一公司收报28.47元。格力电器股票周四起复牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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