格力电器称前海人寿已购入公司4.13%股票 成第三大股东

路透上海12月1日 - 中国保险资金正继续买入优质公司股票。国内家电蓝筹股--珠海格力电器股份有限公司(000651.SZ)周三晚公告称，截目周一收市，前海人寿保险公司持股比例由三季度末的0.99%升至4.13%，由格力电器第六大股东升至第三大股东。

格力电器在回复深交所关注函中提到，前海人寿自11月17日公司复牌后至本周一（28日），大量购入公司股票。格力电器尚未获悉其后续投资计划和投资目的。

据格力电器三季报，9月末公司总股本为60.16亿股，前海人寿持有5,974万股。简单计算，前海人寿在八个交易日内增持格力电器约2.48亿股，估计动用资金约60亿元人民币。

另外，在上述期间内，格力电器副总裁、董事会秘书望靖东共计买入15.58万股格力电器股票，公司董事徐自发及其配偶分别买入57.53万股和20.7万股，徐自发子女亦有少量买入卖出记录。

格力电器称，上述股票交易是其个人基于对证券市场、电器行业的判断及对公司投资价值极强的信心而作出的投资行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

因格力电器近期累计涨幅逾三成，深交所周一向公司下发关注函，要求其对相关情况进行核查，公司自周二起停牌，周一公司收报28.47元。格力电器股票周四起复牌。（完）