格力集团拟剥离格力地产 并出让至多49%股权引进战略投资者

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海2月20日 -中国格力电器(000651.SZ)和格力地产(600185.SS)周四同时表示，控股股东--珠海格力集团拟将其持有的格力地产股权等，无偿转让至珠海国资委新设的全资公司，同时拟出让不超过49%股权引进战略投资者，此举打响了珠海深化国资改革第一枪。
格力地产称，格力集团拟划转内容包括持有的该公司51.94％股权、珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司100%股权，以及格力集团对该公司债权等资产。划拨结束后，格力地产控股股东将发生变化，但实际控制人仍为珠海国资委。
中证报同日报导援引申银万国观点认为，实力较强、资源丰富的国企有望借鉴新加坡“淡马锡”模式，成为国资流动与整合的平台，而国企有望通过相关改革改善经营效率、释放业绩、提升市场估值。
中证报并指出，珠海市去年明确提出国有资产四年倍增计划，将打造参与国际中高端竞争的一流国有企业，未来将新增若干上市企业。
格力集团是珠海市国企目前规模最大、实力最强的企业集团之一。旗下全资及控股主要核心企业13家，其中格力电器和格力地产为上市公司。另外，格力集团还承担了港珠澳大桥人工岛填海及上部珠海口岸工程、投资入股中航通用飞机公司等政府工程。
格力电器周三收报31.95元人民币，近三个月累计上涨6.82%；格力地产同日收报10.86元，同期涨幅25.26%。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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