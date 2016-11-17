格力电器放弃收购珠海银隆计划 将继续寻找新盈利增长点

路透上海11月17日 - 在收购新能源企业珠海银隆的方案未获股东会通过后，中国大型家电企业--格力电器(000651.SZ)周三晚公告称，调整后的新收购计划未获珠海银隆股东会通过，因此公司终止原本的发行股份购买资产事宜，未来将继续寻找新盈利增长点。

公告显示，该公司结合投资者建议对收购计划进行优化和调整，但被调整后的交易方案仍未获珠海银隆方面认可，珠海银隆决定终止本次交易，格力电器也只能放弃，并承诺至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

格力电器称，目前公司经营状况良好，本次终止收购事项不会对公司的发展战略及生产经营造成不利影响。公司将继续寻找新的盈利增长点，改善盈利能力，提升竞争力。

格力电器8月曾公告称，拟向锂电池企业--珠海银隆全体股东发行股份，购买其持有的珠海银隆合计100%股权，珠海银隆的估值为130亿元人民币；同时拟向公司大股东格力集团、格力电器员工持股计划等非公开发行股份募集配套资金不超过100亿元，用于锂电池等建设项目，发行价格均为15.57元/股。

不过上月底格力电器股东会没有全部通过上述计划，主要是对配套募集资金计划有较多反对意见，认为目前格力电器有大量现金，完全没必要增发股份融资。之后格力电器董事会称，为继续推进发行股份购买其资产事宜，拟调减或取消配套募集资金。

为推进增发方案的调整，格力电器自10月31日起停牌，停牌前收报22.40元。公司股票自周四起复牌。（完）