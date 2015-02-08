穆迪将希腊公债评等置于降评观察名单

路透雅典2月6日 - 评等机构穆迪周五晚间表示，将希腊公债评等Caa1置入调降观察名单，穆迪警告，希腊与债权人的谈判结果有极大不确定性。

希腊新任总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)上任仅约两周，他承诺将重新谈判2,400亿欧元纾困案的条件，包括减免希腊债务及取消撙节措施。

希腊企图与欧洲盟国达成新协议，齐普拉斯与财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)近期巡回访问欧洲各国争取支持，但希腊益发显得被孤立。

“这次考虑降评的主要原因在于希腊与政府债权人谈判结果的高度不确定性，”穆迪新闻稿称。

穆迪称，希腊满足融资及流动性需求的能力，以及债券违约的可能性，可能因谈判结果而受到负面影响。

周五稍早标准普尔调降希腊长期主权信用评等，由B降至B-，警告称希腊银行业的流动性紧俏，将限制新政府能与债权人谈判协议的时间。

希腊一政府官员周五表示，希腊不希望再从欧盟及IMF接受设有条件的纾困资金。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李爽)

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