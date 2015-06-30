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国际财经 | 2015年 6月 30日 星期二 08:53 BJT

标准普尔将希腊主权债信评级下调一个级距至“CCC-”

路透6月29日 - 债信评级机构标准普尔将希腊主权评级从“CCC”下调至“CCC-”，指称希腊退出欧元区的可能性目前约为50%。

标准普尔称，根据其评估，未来六个月希腊可能在商业债务方面违约。

该评级机构称，假如希腊脱离欧元区，该国民间及公共行业将严重短缺外汇，这或将导致对主要进口商品进行定量配给。

标普给予希腊的评级展望为负面。

该机构称，如果希腊对商业债务进行折价清偿或无法偿还，则可能在未来六个月内下调希腊的长期债信评等。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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