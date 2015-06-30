标准普尔将希腊主权债信评级下调一个级距至“CCC-”

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透6月29日 - 债信评级机构标准普尔将希腊主权评级从“CCC”下调至“CCC-”，指称希腊退出欧元区的可能性目前约为50%。
标准普尔称，根据其评估，未来六个月希腊可能在商业债务方面违约。
该评级机构称，假如希腊脱离欧元区，该国民间及公共行业将严重短缺外汇，这或将导致对主要进口商品进行定量配给。
标普给予希腊的评级展望为负面。
该机构称，如果希腊对商业债务进行折价清偿或无法偿还，则可能在未来六个月内下调希腊的长期债信评等。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。