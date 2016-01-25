标普上调希腊评级称其基本符合援助计划条款

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透1月22日 - 标准普尔将希腊评等由“CCC+”上调至“B-”，称在对银行业进行资本重组并在预算方面采取措施后，希腊基本符合了860亿欧元金融援助计划的条款。
标普周五表示，尽管面对各种冲击，但希腊经济已经证实比预期更具韧性。
“我们预计(希腊政府)会在3月末以前就养老金改革达成一项折衷方案，这将平衡政府的工作重点，提高社会保障金，并把独立养老基金并入单一体系，”标普称。
标普表示，预计希腊经济还要经历一年的实质零增长，然后才会出现较强劲的复苏。
标普还把希腊短期外币和本币主权债信评等由“C”上调至“B”。
标普称评级前景为稳定。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。