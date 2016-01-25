标普上调希腊评级称其基本符合援助计划条款

路透1月22日 - 标准普尔将希腊评等由“CCC+”上调至“B-”，称在对银行业进行资本重组并在预算方面采取措施后，希腊基本符合了860亿欧元金融援助计划的条款。

标普周五表示，尽管面对各种冲击，但希腊经济已经证实比预期更具韧性。

“我们预计(希腊政府)会在3月末以前就养老金改革达成一项折衷方案，这将平衡政府的工作重点，提高社会保障金，并把独立养老基金并入单一体系，”标普称。

标普表示，预计希腊经济还要经历一年的实质零增长，然后才会出现较强劲的复苏。

标普还把希腊短期外币和本币主权债信评等由“C”上调至“B”。

标普称评级前景为稳定。(完)