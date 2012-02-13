希腊通过节支法案 街头暴力蔓延

希腊国会通过极度不受欢迎的节支法案，以确保取得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的第二批援助，避免国家破产，而雅典市中心出现暴动，建筑物起火燃烧，暴力事件也蔓延至其他城市。

* 希腊国会通过不受欢迎的减支方案

* 雅典街头遭汽油弹攻击

* 预算削减幅度达33亿欧元(43.5亿美元)

记者 Harry Papachristou/Yannis Behrakis 编译 王冠中/徐文焰/程琳

路透雅典2月13日电---希腊国会通过极度不受欢迎的节支法案,以确保取得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免国家破产,而雅典市中心出现暴动,建筑物起火燃烧,暴力事件也蔓延至其他城市.

雅典市中心多家剧院、咖啡厅、商店和银行起火燃烧,蒙面的抗议人士在国会外与抗暴警察起冲突.

国家电视台报导称,暴力事件也蔓延到观光景点科孚(Corfu)和克里特(Crete)、北方城市赛萨罗尼奇(Thessaloniki)和希腊中部的城镇.雅典的商店遭到掠夺,而警方称,雅典有34座建筑物起火燃烧.

希腊总理帕帕季莫斯谴责这个2008年以来最严重的暴力事件.2008年当时因警方射杀了一名15岁少年,使得希腊陷入长达数周的暴力冲突.

"破坏公物、暴力不应存在民主国家中,也不会被容许,"他向国会表示.

帕帕季莫斯在国会表决前夕向议员们表示,若他们否决了要求大幅削减薪资、退休金和就业的法案,将会是严重的错误,会威胁到希腊在欧洲主要国家中的地位.

"如果作为欧洲文化起源的国家...破产,并由於另一个错误而陷入孤立无援和国民绝望的境地,这将是巨大的不公."他说.

希腊议会外爆发的骚乱表明,该国要推行这些节支措施的难度有多大.一名路透摄影师看到雅典一座建筑被火焰吞噬,巨大的烟柱直冲夜空.

"我们正面临毁灭.我们的国家,还有我们的家园面临着被焚毁的危险,雅典市中心已陷入火海.我们不能让民粹主义分子把整个国家夷为平地."保守派议员Costis Hatzidakis在议会表示.

议会外宪法广场的空气中弥漫着浓烈的催泪瓦斯气味,年轻人毁坏护栏,投掷石块和汽油弹,并与防暴警察发生冲突.

受到惊吓的希腊人和游客纷纷逃离石块满天飞的街头和刺鼻的催泪瓦斯气味,挤进酒店大堂躲避,而防暴警察则力图控制局面.

国家NET电视台报导称,克里特首府伊拉克利翁(Heraklion),以及希腊中部的沃洛斯(Volos)和阿格里尼翁(Agrinio)也爆发了骚乱.

**两害相权取其轻**

投票前,财长韦尼泽洛斯对议会称,接受国际救援的替代选项就是破产和离开欧元区,这对希腊而言要糟糕很多.

他在激烈辩论中称:"我们根本不是要在做出牺牲与不做牺牲之间抉择,而是要在牺牲与难以想像的更大牺牲之间做出选择."

希腊需在3月20日前得到国际救援,以偿还145亿欧元到期债务,否则就会面临无序违约,进而可能撼动整个欧元区.

欧盟与IMF都表示,已经受够了希腊屡屡食言.只有希腊政治领导人做出明确承诺,无论大选结果如何,都将实施改革,才会拨付抒困资金.

此次议会批准的节支议案,单今年一年的薪资、养老金和就业岗位预算缩减幅度就达到33亿欧元.

此外还包括旧债换新债计划,希腊民间债权人将接受约70%的债券减值.(完)

--译文审校 孙茉莉/侯向明/张若琪

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