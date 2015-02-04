独家：希腊三家主要银行动用20亿欧元紧急援助--消息

路透雅典2月3日 - 两名熟悉内情的消息人士周二告诉路透，希腊四大银行中的三家已经开始动用希腊央行紧急流动性援助(ELA)，因政局动荡导致一些储户提现。

继左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)上周执掌政权，誓言要废除同国际金主的援助协议后，希腊银行业面临新的危机。

在1月25日希腊大选前，捉襟见肘的流动性已促使希腊央行请求欧洲央行，批准希腊所有主要银行使用紧急流动性援助，这些银行包括National (NBGr.AT)、Piraeus (BOPr.AT)、Alpha (ACBr.AT)和Eurobank (EURBr.AT)。

欧洲央行批准希腊银行使用紧急融资额度已有两周，将在周三重新评估状况，藉时可能是一场氛围紧绷的会议。德国央行对希腊动用这样的融资有诸多批评，认为那可能被用来支持希腊政府，吸纳其新发行的短债；若没有那些资金，希腊新发短债可能有困难，或发售成本较高。

消息人士称，自欧洲央行1月21日批准使用ELA工具以来，这几家银行已从希腊央行借入约20亿欧元资金。消息人士拒绝透露动用该工具的银行名称。

申请动用该工具，是在Eurobank和Alpha银行申请动用紧急融资来防范未然后所提出，因银行客户在希腊提前选举前一直在提取现金；而选后存款仍持续外流，但银行界人士表示本周外流的情况已开始缓和。

根据紧急流动性援助规定，如经欧洲央行批准，各国央行可向商业银行提供贷款。(完)

(编译 孙茉莉/张若琪 审校 许娜)

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