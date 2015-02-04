独家：希腊三家主要银行动用20亿欧元紧急援助--消息

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透雅典2月3日 - 两名熟悉内情的消息人士周二告诉路透，希腊四大银行中的三家已经开始动用希腊央行紧急流动性援助(ELA)，因政局动荡导致一些储户提现。
继左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)上周执掌政权，誓言要废除同国际金主的援助协议后，希腊银行业面临新的危机。
在1月25日希腊大选前，捉襟见肘的流动性已促使希腊央行请求欧洲央行，批准希腊所有主要银行使用紧急流动性援助，这些银行包括National (NBGr.AT)、Piraeus (BOPr.AT)、Alpha (ACBr.AT)和Eurobank (EURBr.AT)。
欧洲央行批准希腊银行使用紧急融资额度已有两周，将在周三重新评估状况，藉时可能是一场氛围紧绷的会议。德国央行对希腊动用这样的融资有诸多批评，认为那可能被用来支持希腊政府，吸纳其新发行的短债；若没有那些资金，希腊新发短债可能有困难，或发售成本较高。
消息人士称，自欧洲央行1月21日批准使用ELA工具以来，这几家银行已从希腊央行借入约20亿欧元资金。消息人士拒绝透露动用该工具的银行名称。
申请动用该工具，是在Eurobank和Alpha银行申请动用紧急融资来防范未然后所提出，因银行客户在希腊提前选举前一直在提取现金；而选后存款仍持续外流，但银行界人士表示本周外流的情况已开始缓和。
根据紧急流动性援助规定，如经欧洲央行批准，各国央行可向商业银行提供贷款。(完)
(编译 孙茉莉/张若琪 审校 许娜)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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