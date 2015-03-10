希腊现金告急 将动用逾5亿欧元银行救助资金--消息

路透雅典3月10日 - 银行和政府消息人士周二对路透表示，希腊将动用银行救助资金中逾5亿欧元的资金，该国本月面临现金紧张的情况，目前在竭力寻找资金。

由于被债市拒之门外，加之从各大金主取得金援的进程处于暂停状态，希腊正面临未来几周现金耗尽的风险。在此之前该国已出现了财政收入大幅下滑的局面。

本月希腊政府需要向IMF偿还15亿欧元资金，并需要对约32亿欧元的到期短期国债进行再融资。

为了帮助缓解逼近的危机，希腊政府计划动用5.55亿欧元的希腊金融稳定基金(HFSF)。希腊曾在2012年动用过该笔银行业救助基金，用于对主要银行进行资本金重整。

希腊四家最大的银行--National Bank(NBGr.AT), Piraeus(BOPr.AT), Eurobank (EURBr.AT) 和Alpha Bank(ACBr.AT)在进行完成资本重整后以手续费形式还回了这笔资金。

一位拒绝具名的直接知情银行业人士对路透称：“其他人无权动用这笔资金，只有希腊政府能动用。”

“HFSF已在周末与欧洲稳定机制(ESM)讨论过此事，结论是没有问题，”该银行业人士提到ESM时称。他并表示何时从HFSF提取资金取决于希腊政府。

希腊也一直在寻求通过回购交易来撬动养老基金储备和公共部门实体的资金，以弥补3月的部分资金需求。

希腊债务管理部门的官员曾对路透表示过，在这种交易下，养老基金和其它有现金储备的国有实体，通过最长期限为15天的短期回购协议，将钱借给希腊债务部门。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)

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