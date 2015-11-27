希腊与债权人就一系列改革换救助的新措施达成一致--报载

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透雅典11月27日 - 希腊报纸Kathimerini周五报导，希腊与国际债权人已就新的一系列改革措施达成一致，希腊政府必须要在下月之前批准才能有资格获得更多救助，并为第三轮救助的进展检视铺平道路。
希腊政府已经将第一批改革计划立法，以便从欧洲稳定机制(ESM)救助基金中获得250亿欧元，这是今年夏季所达成的860亿欧元救助计划的一部分。
报导称，由希腊及其它欧元区国家副财长组成的欧元工作小组周四批准一份罗列有13项措施的清单，希腊政府必须在12月11日之前将其立法，才能在下个月得到10亿欧元救助款项。
根据报导，希腊须为国家财政收入设立独立的总秘书处，采取措施私有化电网运营商或提出可提高竞争力的替代方案，并设立工作组来准备一家新的私有化基金。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。