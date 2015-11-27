希腊与债权人就一系列改革换救助的新措施达成一致--报载

路透雅典11月27日 - 希腊报纸Kathimerini周五报导，希腊与国际债权人已就新的一系列改革措施达成一致，希腊政府必须要在下月之前批准才能有资格获得更多救助，并为第三轮救助的进展检视铺平道路。

希腊政府已经将第一批改革计划立法，以便从欧洲稳定机制(ESM)救助基金中获得250亿欧元，这是今年夏季所达成的860亿欧元救助计划的一部分。

报导称，由希腊及其它欧元区国家副财长组成的欧元工作小组周四批准一份罗列有13项措施的清单，希腊政府必须在12月11日之前将其立法，才能在下个月得到10亿欧元救助款项。

根据报导，希腊须为国家财政收入设立独立的总秘书处，采取措施私有化电网运营商或提出可提高竞争力的替代方案，并设立工作组来准备一家新的私有化基金。(完)