版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 22日 星期三 07:38 BJT

希腊政府发言人称纾困协商将在8月20日之前完成

路透雅典7月21日 - 希腊政府发言人称，希望与国际债权人就现金换取改革的纾困谈判在8月20日之前完成。

发言人Olga Gerovasili在声明稿中称，在国会周三就国际金主要求的新一套改革方案进行表决之后，协商就会展开。

她称，“在就先前行动进行表决后，与金主的协商将会展开，8月20日为截止日。”(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐