版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 23日 星期四 07:19 BJT

希腊纾困谈判将持续至8月下半月--莫斯可维西

路透布鲁塞尔7月22日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三表示，债权人机构正致力使第三轮希腊纾困磋商在8月下半月达成结论。

针对细节的协商将于周五在雅典展开，与会者包括欧盟执委会、欧洲央行(ECB)以及国际货币基金组织(IMF)的专家。

“我们有在8月下半月达成结论的时间表，”莫斯可维西在一记者会上表示，他还表示，有信心希腊国会将于周三晚间通过一系列由欧元区伙伴提出的改革要求。(完)

(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐